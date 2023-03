Sob orientação médica, Lula cancela viagem à China devido a broncopneumonia

O presidente Lula foi diagnosticado com uma broncopneumonia na sexta-feira (24)

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu cancelar sua viagem à China por motivos de saúde. O chefe de Estado, que foi diagnosticado com broncopneumonia na quinta-feira (23), ouviu as orientações médicas e informou as autoridades chinesas que não poderá cumprir a agenda de compromissos que deveria começar na segunda-feira (27). A viagem tinha como ponto alto o encontro com o presidente chinês Xi Jinping na terça-feira (28). Mais de 200 empresários fazem parte da delegação e muitos deles já estão em Pequim.

Silvano Mendes, enviado especial da RFI a Pequim

Em nota divulgada na tarde deste sábado, a médica Ana Helena Germoglio informou que “foi feito diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado tratamento” e que “após reavaliação no dia de hoje e, apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para China até que se encerre o ciclo de transmissão viral”.

O estado de saúde de Lula chamou a atenção na sexta-feira, quando sua equipe informou, logo após ele ter sido examinado na véspera, no Hospital Sirio-Libanês de Brasília, que o chefe de Estado deixaria o Brasil no domingo, e não no sábado, como previsto inicialmente.

Em entrevista coletiva realizada na sexta-feira, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, disse que Lula estava melhor. "Ele está se sentindo bem e está muito motivado", disse o ministro Pimenta, acrescentando que Lula ficaria em repouso no sábado.

Essa seria a terceira visita de Estado do Presidente Lula à China, após 2004 e 2009. Desta vez, além de Pequim, Lula deveria ir a Xangai, onde visitaria a sede do Novo Banco de Desenvolvimento, entidade criada pelos BRICS (grupo formado por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul) para fomentar projetos em países em desenvolvimento. A ex-presidente Dilma Rousseff, que também fazia parte da comitiva inicial, acaba de ser nomeada como presidente da entidade.

A comitiva presidencial era composta ainda de parlamentares, governadores e ministros de Estado, que participam de eventos empresariais, seminários e a assinatura de atos intergovernamentais.

Ministro da Agricultura está na China

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, já está na capital chinesa desde o início da semana. Na quinta-feira (23), ele participou da abertura da Cotton Industry Development Conference, um evento visando impulsionar as vendas do algodão brasileiro.

A China é, desde 2009, o maior parceiro comercial do Brasil e uma das principais origens de investimentos em território brasileiro. Em 2022, o gigante asiático importou mais de US$ 89,7 bilhões em produtos brasileiros, especialmente soja e minérios, e exportou quase US$ 60,7 bilhões para o mercado nacional. O volume comercializado, US$ 150,4 bilhões, cresceu 21 vezes desde a primeira visita de Lula ao país, em 2004.

Guerra na Ucrânia e Satélite

Além dos temas econômicos e comerciais, o presidente brasileiro pretendia se posicionar durante a visita como um facilitador do diálogo sobre a guerra na Ucrânia. Lula almejava que o Brasil participasse de um eventual processo de diálogo em busca de uma solução para o conflito entre Kiev e Moscou, aliado histórico de Pequim. O presidente chinês se reuniu com o líder russo na semana passada.

Além disso, pelo menos 20 acordos bilaterais deveriam ser assinados durante a visita de Lula. Um deles visa a construção do CBERS-6, o sexto de uma linha de satélites construídos em parceria entre Brasil e China. O diferencial do novo modelo é uma tecnologia que permite o monitoramento de biomas como a Floresta Amazônica mesmo com nuvens.

Ainda não há previsão de nova data para a viagem.

