Drama em creche de SC tem repercussão mundial; imprensa europeia destaca série de ataques no Brasil

O ataque à creche particular "Cantinho Bom Pastor", em Blumenau (SC), nesta quarta-feira (5), que resultou na morte de quatro crianças entre 3 e 7 anos, teve repercussão mundial. Diversos jornais europeus repercutiram o ato "covarde" na cidade catarinense, que decretou 30 dias de luto oficial e suspendeu as aulas na cidade por dois dias.

O Le Monde lembra que diversas tragédias parecidas ocorreram no país nos útlimos anos e cita dois ataques recentes.

O primeiro em Aracruz (ES), em novembro, foi perpetrado por um adolescente de 16 anos, que matou quatro pessoas com uma arma. O jornal francês também cita o assassinato da professora Elisabete Tenreiro, de 71 anos, na Escola Estadual Thomazia Montoro, em São Paulo, por um aluno de 13 anos, em 27 de março.

Desde agosto, oito ataques similares aconteceram no país.

O inglês The Guardian faz a mesma observação que o Le Monde e lembra que surgiram "boatos" na redes sociais sobre a organização de novos ataques a escolas em Blumenau, conhecida, lembra o jornal inglês, pela Oktoberfest, festa que celebra as tradições alemãs.

Os rumores de novas ações, entretanto, não passavam de "trotes", segundo a polícia militar catarinense, que enviou, por precaução, patrulhas para outras unidades escolares.

Durante o ataque, o agressor, de 25 anos, "pulou o muro" da creche com uma arma branca, do tipo machadinha, e desferiu golpes nas crianças, na região da cabeça",segundo Diogo de Souza Clarindo, do Corpo de Bombeiros.

De acordo com testemunhas, o homem atacou as crianças no parquinho da creche. Morador de Santa Catarina e com antecedentes criminais, ele se entregou à Polícia Militar e foi detido. Alguns veículos brasileiros optaram por não divulgar sua identidade para não incentivar novos ataques.

Os feridos, duas meninas de cinco anos e dois meninos de três e cinco, estão fora de perigo. As autoridades informaram que, no momento da ação, cerca de 40 crianças estavam na creche.

"Monstruosidade"

O espanhol El País, assim como o jornal italiano Corrière della Sera, destacam a série de ataques aos estabelecimentos de ensino brasileiros.

O jornal espanhol lembrou, em sua reportagem, de um outro ataque ocorrido em maio de 2021 na pré-escola Aquarela, na cidade catarinense de Saudades (SC), que resultou na morte de três crianças e duas professoras.

O francês Le Monde ainda destaca a declaração do presidente Lula, publicada nesta quarta-feira no Twitter. "“Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor”, escreveu o presidente.

Após se reunir com Lula, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que o governo federal vai destinar R$ 150 milhões aos municípios para reforçar a segurança nas escolas.

Tragédias repetidas

Os ataques a escolas aumentaram nos últimos anos no Brasil. Além dos já citados neste texto, em 2019, dois ex-alunos mataram oito pessoas a tiros em uma escola de ensino médio em Suzano, na periferia de São Paulo, e depois se suicidaram.

O ataque mais mortal já registrado em escolas no país ocorreu em 2011. Na tragédia, 12 crianças foram mortas, quando um homem abriu fogo em sua antiga escola em Realengo, subúrbio da zona oeste do Rio de Janeiro, antes de se matar.

