Pequim, o promotor da paz?

Ministro de Estado saudita, Musaed bin Mohammed Al-Aiban, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano, Ali Shamkhani, e o diretor do Gabinete da Comissão Central de Relações Exteriores da China, Wang Yi.

Após sete anos de rompimento, a Arábia Saudita e o Irã restabeleceram relações diplomáticas. Graças à sua bem-sucedida mediação, a China assume o papel de protagonista nas relações internacionais, demonstrando que os Estados Unidos não têm mais o monopólio da influência no Oriente Médio. Resta saber se os países recém-aproximados serão capazes de superar seus múltiplos desacordos.

Publicidade Leia mais

Logo Le Monde Diplomatique © RFI

O dia 10 de março de 2023 trouxe ao mundo duas surpresas. Primeiro, a Arábia Saudita e o Irã, rivais regionais desde os anos 1960, anunciaram a retomada de suas relações diplomáticas, rompidas em 2016 após a execução de dignitários xiitas pela Arábia Saudita, na sequência do ataque à embaixada saudita em Teerã. Depois, a China, que todos consideravam isolada no cenário internacional, fez uma irrupção marcante no Grande Jogo do Oriente Médio, patrocinando esse acordo obtido após dois anos de negociações secretas e cinco rodadas infrutíferas.

É verdade que não se deve exagerar o significado desse aperto de mão sob o céu de Pequim: ainda há muito trabalho a ser feito para que a paz definitiva se estabeleça, especialmente no Iêmen, onde iranianos e sauditas tocam seu programa bélico. Porém, os líderes ocidentais estariam errados em subestimar o evento, como fez o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantindo que “não há de nada novo aí, meus amigos”,1 antes que seu governo admitisse que qualquer progresso é uma boa notícia.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, por sua vez, preferiu a modéstia. O texto constitui “uma vitória para o diálogo e para a paz”, declarou em sua coletiva de imprensa semanal. No entanto, é a primeira vez que a China orquestra oficialmente um acordo internacional. É também a primeira vez que ela interfere nos assuntos do Oriente Médio, espaço estratégico dominado, há mais de setenta anos, pelos Estados Unidos, apesar da prioridade que estes têm dado à Ásia desde o início do século. Até o momento, o Estado chinês evitava cuidadosamente qualquer interferência, a ponto de ter irritado o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, que o via como “um passageiro clandestino” de uma política norte-americana que, segundo ele, encarregava-se da “segurança da região”.2

A mudança do comportamento da China e seu sucesso devem-se simultaneamente à habilidade diplomática chinesa e a uma conjunção de diversos fenômenos: o desejo da Arábia Saudita de se emancipar um pouco da tutela norte-americana – sobretudo desde a disposição pouco ardorosa dos Estados Unidos em defender o reino após os ataques terroristas contra suas instalações petrolíferas em 2019 –, bem como as preocupações do Irã com a crise econômica, a agitação social e as ameaças de ataques israelenses contra suas instalações nucleares. Sem esquecer o trabalho de longo prazo empreendido pelos dirigentes chineses na região, somado a um clima geral, nos países do Sul, de cada vez menos sensibilidade à narrativa ocidental.

Prova disso foi a recusa, em maio de 2022, de endossar as sanções contra a Rússia após a invasão da Ucrânia.3 Seis meses depois, durante a cúpula da Organização dos Países Exportadores de Petróleo Mais (Opep+, que reúne a Opep e outros dez países, incluindo a Rússia), a Arábia Saudita manteve-se impassível diante dos insistentes apelos da Casa Branca para aumentar a produção de hidrocarbonetos, a fim de baixar o preço do barril.

A China conseguiu aproveitar essas oportunidades porque estava preparada para isso. Aplicando o princípio de Deng Xiaoping, “esconda seus talentos e aguarde sua hora”, ela quase passou despercebida… até o estrondo de 10 de março. Contudo, a China não estava parada nas últimas três décadas, longe disso.4

Desde a abertura econômica e o lançamento das reformas no fim do século passado, os dirigentes chineses estão empenhados em estabelecer relações diplomáticas com cada um dos países da região – a Arábia Saudita (embora fortemente anticomunista) em 1990, Israel (apesar da sina dos palestinos) em 1992, passando pelo Irã em 1990. Nenhum presidente da República vai questionar esses laços. Todos vão desenvolvê-los, mesmo que isso signifique ignorar os princípios fundamentais da solidariedade internacionalista.

É claro que a sede pelos hidrocarbonetos que transbordam na região facilita as declarações de amor: a Arábia Saudita tornou-se o principal fornecedor de petróleo; o Catar, em relação ao gás natural, e os Emirados Árabes Unidos, para o ouro negro, a seguiram. Além disso, as empresas chinesas procuram mercados para os quais direcionar sua produção e sua cooperação na área de novas tecnologias.

Em 2004 já havia sido criado o Fórum de Cooperação China-Estados Árabes (FCCEA), mas as trocas explodiram após o lançamento das Novas Rotas da Seda, em 2013-2014, principalmente em construção, infraestrutura, telecomunicações, 5G… Entre 2002 e 2022, os investimentos diretos chineses na Arábia Saudita chegaram a US$ 106,5 bilhões; no Kuwait, a quase US$ 100 bilhões; nos Emirados Árabes Unidos, a mais de US$ 64 bilhões.

Recusa de qualquer aliança

Essa “diplomacia da carteira” está dando frutos políticos: nenhum desses países se uniu ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em julho de 2020, para condenar a repressão aos uigures (muçulmanos). No entanto, a recíproca também é verdadeira. Dois anos antes, o assassinato do jornalista e opositor Jamel Khashoggi dentro do consulado saudita em Istambul não levou a China a criticar o príncipe herdeiro – e homem forte do reino – Mohammed bin Salman (MBS). Ao contrário dos Estados Unidos, que por muito tempo o olharam feio, até que voltaram a se aproximar e Joe Biden visitou Riad em julho passado. Uma visita sem grandes efusões, que contrastou com a de Xi Jinping em dezembro, recebido com grande pompa.

Pelo menos os dirigentes chineses têm o mérito de certa coerência: “Nenhuma interferência nos assuntos internos”, martelam eles, afirmando cada vez mais sua própria visão geopolítica. Eles dizem desejar “um diálogo em pé de igualdade, baseado no respeito mútuo”, que o Ocidente sempre recusou. E assim esperam envolver parte do Sul em busca de capital – e reconhecimento. Nada garante que vá funcionar. A verdade é que a China, obcecada com a desintegração da União Soviética, tem pouca vontade de se tornar a líder de um campo. Ela rejeita qualquer aliança política e militar que implique “uma mentalidade de campo entrincheirado” e mantenha um “clima de guerra fria”,5 extremamente custoso.

Os dirigentes privilegiam as relações bilaterais, ao mesmo tempo que desenvolvem organizações multilaterais que reúnem países em desacordo, às vezes até em conflito, mas ansiosos por manter o diálogo nessas instâncias e até por cooperar em questões que não trazem problemas. É o caso da Organização para a Cooperação de Xangai ou ainda dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), a que Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Turquia e Argélia querem aderir – um triunfo no qual a China pode garantir a posição de maestro!

Os chineses incluíram em seu arsenal a proposta de “segurança comum, global, cooperativa e duradoura”. O que Xi chama de Iniciativa de Segurança Global, definida em 2014 e refinada desde então, serviu de base para o documento de doze pontos para as negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Os comentaristas ocidentais trataram o texto com desprezo, mas o resto do mundo não.6 Antes, em dezembro de 2022, o presidente Xi havia apresentado as grandes linhas da Iniciativa de Segurança Global ao Conselho de Cooperação do Golfo,7 durante sua visita a Riad, retomando a ideia de que “a segurança de um não pode ser garantida em detrimento da segurança do outro”. Menos de uma semana após o acordo Irã-Arábia Saudita, Xi viajou a Moscou para encontrar-se com Vladimir Putin, sempre mantendo contato telefônico com Volodymyr Zelensky – sinal de que a China decidiu por um maior envolvimento na busca de uma solução para a guerra na Ucrânia.

O presidente Xi, que em seu segundo mandato (2017-2022) impulsionou uma diplomacia agressiva, parece, portanto, querer inaugurar o terceiro com uma abordagem mais favorável à negociação, inclusive buscando incluir aqueles que o Ocidente exclui. “Juntos, podemos tornar o jardim planetário das civilizações colorido e dinâmico”, explicou liricamente em uma coletiva.8 Enquanto isso, a China não se incomoda em apresentar-se como pacificadora. Mesmo considerando que, como escreve a especialista em geopolítica Hélène Nouailles, “os chineses não são os guardiões da liberdade alheia”, nem querem ser.9 E há um longo caminho entre uma troca de embaixadores e uma paz construída e duradoura.

Nada garante, de fato, que o acordo entre Irã e Arábia Saudita vá sobreviver às tensões geopolíticas que dividem a região. O primeiro teste de sua eficácia será a segurança do reino saudita diante da situação no Iêmen. Se a China teve sucesso em sua mediação, é porque o Irã, ao contrário das rodadas anteriores, aceitou que Ali Shamkhani, seu ex-ministro da Defesa e, principalmente, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, esteja diretamente envolvido para dar o crédito necessário aos compromissos do país em termos de estabilidade regional. Com, no fim das contas, a satisfação de duas exigências sauditas: que cessem os ataques contra as instalações petrolíferas do reino e que o Irã ponha fim às entregas de armas aos rebeldes houthis. Embora estes últimos tenham saudado o acordo, é pouco provável que deponham as armas contra as forças do governo iemenita que apoiam o reino wahabita.

Diversos campos de enfrentamento

Em um contexto marcado pela multiplicação de conflitos internos no Iêmen – com, entre outras coisas, o forte retorno do movimento separatista no sul do país –, o Irã e a Arábia Saudita terão muito a fazer para preservar sua reconciliação. Ela também vai depender de um terceiro ator, os Emirados Árabes Unidos, país aliado aos sauditas que tem seu próprio papel. Os Emirados precederam o reino saudita ao reabrir sua embaixada em Teerã, em setembro. Mas existem divergências significativas entre as duas monarquias no que diz respeito ao futuro do Iêmen, em particular sua parte sul, cujas inclinações secessionistas são apoiadas pelos Emirados. No diálogo a três (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã) que se esboça sobre esse conflito, as diferenças de opinião entre os dois primeiros pesarão tanto quanto o preconceito comum em relação ao terceiro.

A solidez do acordo entre iranianos e sauditas também será julgada tendo em vista a evolução das relações com Israel, que o considerava perigoso para seu próprio futuro. Contrário a qualquer normalização, o Irã critica com frequência os signatários dos Acordos de Abraão, dos quais os Emirados Árabes Unidos são um dos mais ativos promotores. Porém, isso não impede que os Emirados mantenham fortes relações econômicas com seu grande vizinho. Envolvida em negociações não oficiais sob a égide dos Estados Unidos, a Arábia Saudita, por sua vez, não fecha as portas ao estabelecimento de relações diplomáticas com Israel, mas impõe suas condições, sobretudo no que concerne à criação de um Estado palestino. A chegada ao poder de uma coalizão de extrema direita em Israel dá argumentos aos grupos próximos a MBS que preferem atrasar a normalização – o suficiente para satisfazer o Irã, que observa que seus dois vizinhos não querem um ataque israelense contra ele. Para o Irã, a exigência é simples: as monarquias do Golfo podem manter relações com Israel, mas com a condição de rejeitarem a associação a qualquer ação militar contra suas instalações. Se Israel, agora isolado nessa questão, colocar em prática seu famoso “plano B” – incluindo um ataque unilateral contra o Irã –, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes terão de convencer a república islâmica de que não são cúmplices nem apoiadores da medida.

Além disso, o Líbano pode constituir um campo de batalha que ameaça a perenidade do acordo entre iranianos e sauditas. De fato, como resultado da invasão dos Estados Unidos em março de 2003, a Arábia Saudita endossou que o Iraque agora faz parte do quintal da potência iraniana. Contudo, os sauditas também vão acabar aceitando que a presidência do País dos Cedros seja ocupada por alguém próximo ao Hezbollah? Se, por acaso, a crise política libanesa fosse resolvida nas próximas semanas, isso significaria que o Irã e a Arábia Saudita chegaram a um acordo sobre essa espinhosa questão que ameaça a paz civil libanesa.

Seja como for, a retomada das relações diplomáticas com o Irã representa um sucesso para o príncipe Salman. Primeiro, porque ele continua a afirmar sua autonomia em relação aos Estados Unidos. Depois, internamente, porque confirma sua capacidade de impor seus pontos de vista aos dignitários religiosos sunitas, que sempre foram hostis a uma aproximação com a potência xiita. Por fim, porque reforça sua estatura como líder do mundo árabe. Nos próximos meses – a data exata ainda não foi marcada –, é na Arábia Saudita que será realizada a 32ª cúpula da Liga Árabe. Na ocasião, o país deverá permitir o retorno da Síria ao órgão, do qual foi excluída em 2011. Um retorno a ser celebrado pelo Irã, grande aliado da Síria. Já o acordo patrocinado pela China terá de provar seu valor antes que o Irã esteja entre os convidados de honra da cúpula.

*Akram Belkaïd e Martine Bulard são jornalistas do Le Monde Diplomatique.

1 Nahal Toosi e Phelim Kine, “U.S. officials project calm as China stuns world with Iran-Saudi deal” [Autoridades dos Estados Unidos projetam calma, enquanto a China surpreende o mundo com o acordo entre Irã e Arábia Saudita], Politico, Arlington, 13 mar. 2023.

2 Entrevista com Thomas L. Friedman, “Obama on the world” [Obama no mundo], disponível no site do The New York Times, 8 ago. 2014.

3 Ler Alain Gresh, “Quand le Sud refuse de s’aligner sur l’Occident en Ukraine” [Guerra na Ucrânia: quando o Sul se recusa a alinhar-se ao Ocidente], Le Monde Diplomatique, maio 2022.

4 Cf. James Reardon-Anderson (org.), The Red star and the crescent. China and Middle East [A estrela vermelha e o crescente. China e Oriente Médio], Hurst Publishers, Londres, 2018.

5 Coletiva de imprensa do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Pequim, 14 abr. 2023.

6 Cf. Claude Leblanc, “Effet Pschitt? L’initiative de paix chinoise illustre à quel point le monde est fracturé” [Muito barulho por muito pouco? A iniciativa de paz chinesa ilustra como o mundo está fraturado], L’Opinion, Paris, 26 fev. 2023.

7 Criado em 1981, o Conselho de Cooperação do Golfo inclui Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã e Catar.

8 “Xi proposes Global Civilization Initiative, stressing inclusiveness” [Xi lança a Iniciativa de Civilização Global, enfatizando a inclusão], Global Times, Pequim, 15 mar. 2023.

9 Hélène Nouaille, “Inattendue, la médiation chinoise entre Riyad et Téhéran” [Inesperada, a mediação chinesa entre Riad e Teerã], La Lettre de Léosthène, n.1724, 15 mar. 2023.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro