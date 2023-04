Visita de Lula à China “consagra” influência de Pequim na América Latina, diz imprensa francesa

Lula durante discurso na cerimônia de posse de Dilma Rousseff no Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como o Banco dos Brics. © Divulgação/ Ricardo Stuckert

Texto por: RFI 2 min

A imprensa francesa analisa a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China nesta quinta-feira (13). Com uma pauta variada, que vai da reaproximação bilateral com o seu maior parceiro comercial a uma tentativa de mediação no conflito entre Rússia e Ucrânia, a visita de Estado “será acompanhada com atenção pelas diplomacias” mundiais, ressalta o jornal Libération.