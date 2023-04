Bolsonaro "teve a rara fineza de não sujar o meu Prêmio Camões", diz Chico Buarque em Portugal

Com quatro anos de atraso, o escritor, compositor e músico brasileiro Chico Buarque recebeu na tarde desta segunda-feira (24) o Prêmio Camões de Literatura, a mais importante distinção da língua portuguesa. Ao homenagear um dos mais prestigiados artistas do período da ditadura militar, a cerimônia foi celebrada como um marco da força da democracia no Brasil após quatro anos de obscurantismo, como definiu o próprio Chico.

Lúcia Müzell, enviada especial da RFI a Lisboa

Parafraseando a famosa música do artista, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse que “hoje já é outro dia”, ao discursar no evento no salão nobre do Palácio Nacional de Queluz, nos arredores de Lisboa.

“Hoje, para mim, é uma satisfação corrigir um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira nos últimos tempos. (….) O ataque à cultura, em todas as suas formas, foi uma dimensão importante do projeto que a extrema direita tentou implementar no Brasil. Se hoje estamos aqui para fazer essa espécie de reparação da celebração da obra do Chico é porque, finalmente, a democracia venceu no Brasil”, disse o petista, sob aplausos.

Agraciado em 2019, Chico Buarque não pode receber o prêmio porque o ex-presidente Jair Bolsonaro recusou-se a assinar o documento, alegando que “não era uma prioridade" do seu governo. O escritor é um antigo aliado de Lula e participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT).

“Foram quatro anos de um governo funesto que duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás”, afirmou o próprio autor, na sequência. "O ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o meu Prêmio Camões, deixando o campo em branco para a assinatura do nosso presidente Lula”, complementou Chico.

A distinção foi criada em 1988 pelos governos português e brasileiro, para "consagrar um autor de língua portuguesa que, pelo conjunto de sua obra, tenha contribuído para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural de nossa língua comum, segundo descrição da Fundação Biblioteca Nacional – co-financiadora da distinção, ao lado da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas de Portugal. O vencedor do Prêmio Camões ganha € 100 mil de recompensa.

Chico Buarque se emociona ao lembrar do pai

Entre os autores brasileiros já agraciados estão Rachel de Queiroz, em 1993, Jorge Amado, em 1994, João Ubaldo Ribeiro, em 2008, e Ferreira Gullar, em 2010. A homenagem é escolhida a cada ano por um júri formado por representantes dos dois países e de nações africanas de língua oficial portuguesa, no âmbito da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa).

Chico Buarque emocionou-se ao receber a distinção, assinada por Lula e o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e chegou a ter dificuldades para conseguir falar ao relembrar a infância junto ao pai, o historiador e sociólogo Sergio Buarque de Hollanda, “de quem herdei alguns livros e o amor pela literatura”.

"Posso imaginar o meu pai coruja me vendo hoje aqui – se bem que caso fosse possível nos encontrarmos neste salão, eu estaria na assistência e ele cá, no meu posto”, homenageou.

Mas o escritor também não perdeu a ocasião de brincar com o momento, provocando risos da plateia: "Eu estou emocionado porque a minha mulher saiu do hotel hoje pela manhã e comprou essa gravata para mim”, em referência à polêmica envolvendo a primeira-dama Janja Lula da Silva que, na sexta-feira, comprou o acessório para o presidente em uma loja de luxo de Lisboa.

Além da vasta obra como compositor, sendo um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira (MPB), Chico Buarque é autor de peças, livros infantis e seis romances (Estorvo, Benjamin, Budapeste, Leite Derramado, Irmão Alemão e Essa Gente), o último deles em 2019.

Mia Couto defende Nobel de Literatura para Chico

Na plateia, o escritor moçambicano Mia Couto disse à RFI que Chico Buarque não recebe o prêmio com atraso, “mas no tempo certo, no sentido do tempo de que ele tem de receber das mãos de alguém”.

“Mas ele deveria ter recebido antes mesmo, antes de mim, por exemplo, e de muitos outros, porque eu acho que a obra literária dele não começa nos livros que ele publica: começa nas canções que ele faz. É literatura da melhor”, afirmou. “Se o Prêmio Nobel abriu espaço para poemas e poesias cantadas, acho que o Chico deveria ter ganho. O Bob Dylan que me desculpe”, comentou.

Couto lembra que a poesia de Chico Buarque chegou a Moçambique nos anos 1980 e influenciou o seu próprio trabalho, por demonstrar que a língua portuguesa poderia ser mais cantada do que se pensava.

