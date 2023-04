“Foi sem querer”, disse Bolsonaro à PF sobre vídeo contra resultado das urnas

Jair Bolsonaro foi ouvido por ter postado imagens que podem ser vistas como uma demonstração da ligação do ex-presidente com grupos golpistas.

Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro prestou depoimento nesta quarta-feira (26) na Polícia Federal. Ele foi ouvido por ter compartilhado uma produção em suas redes sociais no momento em que milhares de seus apoiadores eram levados detidos à carceragem após o ataque à praça dos Três Poderes, em janeiro passado.

Publicidade Leia mais

Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro negou, em depoimento à Polícia Federal, que tenha apoiado atos golpistas ao compartilhar um vídeo que questionava o sistema eleitoral. O vídeo foi postado nas redes sociais do presidente dia 10 de janeiro, dois dias após a invasão dos prédios oficiais da Esplanada por apoiadores de Bolsonaro.

"Sobre esse post, tanto a postagem foi acidental que ele não fez nenhum comentário em cima desse post e apagou logo na sequência. O presidente, quando saiu de férias, ele tratou a eleição como página virada. Então em momento algum você vai encontrar alguma declaração dele declinando que a eleição tenha sido fraudada. Em momento algum isso é falado”, afirmou Paulo Cunha Bueno, um dos advogados de defesa do ex-presidente, que falou com a imprensa após o depoimento na PF.

Bolsonaro chegou perto de 8h50 e deixou o local às 11h20. Ele foi ouvido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no inquérito que investiga os atos golpistas. O vídeo, que o ex-presidente publicou e depois apagou, demonstraria uma ligação dele com os golpistas e seria uma prova de apoio e incentivo aos vândalos que quebraram salas, objetos e vitrais no Palácio do Planalto, STF e Congresso Nacional.

Advogado negou participação de Carlos Bolsonaro

Ao lado do advogado estava também o ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social da gestão Bolsonaro, Fabio Wajngarten, que rapidamente falou com os jornalistas. Ao ser perguntado se teria sido Carlos Bolsonaro quem compartilhou o vídeo, o assessor do ex-presidente negou.

"Não foi (o Carlos Bolsonaro). Não foi. O metadado do Meta, com o perdão da repetição, indicará isso”, afirmou Wangarten, mostrando que a defesa do ex-presidente vai focar nessa linha, de que foi o próprio presidente quem fez a publicação, mas sem querer. As informações são de que, no depoimento, ele chegou a afirmar que queria salvar o vídeo para ver depois e, sem a intenção, acabou compartilhando em suas redes sociais.

A defesa do ex-presidente também usa a viagem dele aos Estados Unidos para tentar afastar as acusações de que apoiou os acampamentos que se ergueram em várias cidades brasileiras por bolsonaristas que pediam golpe por não aceitarem a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Embora Bolsonaro tenha abertamente levantado dúvidas sobre o sistema eleitoral enquanto esteve na presidência e invocado, também em diversas situações, a atuação das Forças Armadas, seus assessores e advogados dizem que ele acolheu a derrota.

"O presidente repudiou na noite do 8 todos os acontecimentos lamentáveis que aconteceram aqui em Brasília. Finda a eleição, o presidente virou a página política dele. O presidente, vocês recordam, enfrentou um processo de erisipela severo. O presidente não recebeu pessoas no palácio. O presidente não articulou politicamente. O presidente se fechou e no 30 ele viajou para os Estados Unidos onde permaneceu até o fim de março, se não me falha as datas", disse Wajngarten.

É a segunda vez que Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal desde que voltou dos Estados Unidos. No início do mês ele falou sobre o caso das joias recebidas da Arábia Saudita. As apurações sobre os atos golpistas avançam num momento de tensão no Congresso, onde será instalada a chamada CPI do Golpe.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro