CPMI do Golpe: oposição apostará em narrativa da omissão do governo durante ataque em Brasília

Bolsonaristas atacaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, no último 8 de janeiro, para protestar contra a legitimidade das eleições que levaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao poder.

Apoiadores de Bolsonaro querem comissão de inquérito para apontar omissão de autoridades do atual governo nos atos golpistas de 8 de janeiro, enquanto governo trabalha para ter o controle da comissão e mostrar que ex-presidente estimulou atentados. No meio disso tudo, equipe econômica torce para que tramitação do arcabouço fiscal avance no Legislativo.

Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília

Os blocos partidários começam a indicar os membros para a CPMI do Golpe, que terá 32 integrantes entre deputados e senadores. Há quem fale em começar os trabalhos já na próxima semana, mas isso vai depender do ritmo das indicações e das articulações para definir presidente e relator.

O governo tem leve vantagem na composição, mas o centrão também terá peso importante devido ao maior equilíbrio de forças na Câmara. Os objetivos políticos dos grupos no Congresso estão bem claros nessa largada.

A oposição vê na CPI a chance de tentar colocar no colo do atual governo alguma responsabilidade pela falta de segurança dos prédios públicos invadidos e destruídos por golpistas em 8 de janeiro. A motivação veio de imagens internas sobre o dia do atentado que mostraram integrantes do Gabinete de Segurança Institucional circulando nos espaços vandalizados.

“Todos nós sabemos que houve uma invasão, uma depredação dos três prédios que representam a democracia brasileira. Isso é um fato. Mas há aqueles que incitaram, aqueles que financiaram, mas há aqueles também que se omitiram. Então é necessário que nós tenhamos essas informações. É o que vamos buscar”, disse o senador Rogério Marinho (PL).

Atos incitados por Bolsonaro

Já o governo, que não queria CPI, depois defendeu a instalação e, ao fim, se arrependeu de apoiar a comissão de inquérito, vai tentar o manter o controle do colegiado para mostrar que foi vítima de uma tentativa de golpe incentivada por Jair Bolsonaro ainda quando ele era presidente. Sobre as gravações que derrubaram o ministro Gonçalves Dias, petistas afirmam que houve edição de imagens para montar uma falsa narrativa.

Como CPI é investigação, mas também é briga de egos, duelo de versões, com gente gritando no microfone, falas e gestos de olho na plateia, o governo tem outro desafio: conseguir levar a pauta de votação, em especial o novo arcabouço fiscal, com a CPI em andamento.

“Nós não queríamos. A gente quer priorizar e priorizaremos a agenda do Brasil. O que o povo brasileiro quer saber é comida na mesa, o retorno de programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida. Agora, o nosso governo foi vítima no dia 8 de janeiro, foi vítima de uma intentona golpista que ocorreu ao longo dos últimos quatro anos e que teve uma escalada a partir do dia 30 de outubro de 2022 com o não reconhecimento do resultado eleitoral”, disse o líder governista Randolfe Rodrigues.

Inquérito no STF

Paralelamente à investigação política, avança o inquérito que o Supremo Tribunal Federal abriu para apurar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ontem Bolsonaro prestou depoimento sobre esse caso e provocou reações diversas ao dizer que estava sob efeito de morfina quando compartilhou um vídeo que contestava o resultado das urnas.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou acreditar que a CPI do Golpe não irá atrapalhar votações de interesse do governo e do país:

"Acho que o impacto vai ser zero, eu tenho experiência de parlamento. Acompanho o Senado há quase 20 anos, pois meu pai foi senador. Essa CPI mista é muito diferente da CPI da pandemia, onde todo mundo estava em casa e virou um verdadeiro BBB e estávamos falando de vida", declarou.

"Se tivermos o arcabouço aprovado até 15 de julho, que é quando é o início do recesso legislativo, acredito que estaremos dando uma grande sinalização ao mercado e aos investidores", afirmou Tebet.

