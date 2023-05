Brasileiros realizam protesto contra xenofobia na Universidade de Lisboa

Estudantes brasileiros organizam nesta terça-feira (16) uma manifestação contra a xenofobia na Universidade de Lisboa. O protesto acontece depois de mais um caso de discriminação investigado pela Faculdade de Direito.

Caroline Ribeiro, correspondente da RFI em Lisboa

O caso que motivou o protesto está sendo investigado pela Universidade de Lisboa. De acordo com a denúncia, um aluno português, que também é conselheiro na Faculdade de Direito, insinuou que os estudantes brasileiros não teriam capacidade intelectual e deveriam ser apedrejados.

As declarações ocorreram durante uma reunião da assembleia-geral de alunos. O caso foi exposto em uma carta que estudantes brasileiros entregaram à comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que visitou Portugal em abril.

Além dos comentários xenofóbicos, os estudantes brasileiros também denunciam que a mesa diretora da assembleia se recusou a registrar o episódio na ata da reunião. A carta também aponta dificuldades enfrentadas pelos imigrantes em Portugal.

Repercussão nas mídias portuguesas

O caso ganhou repercussão na imprensa de Portugal. O portal de notícias SIC revela o nome do universitário que teria chamado os brasileiros de "burros" e defendido violências contra os estudantes originários do Brasil. A matéria afirma que esse conselheiro da Faculdade de Direito de Lisboa teria minimizado o preconceito sofrido pelos jovens. Já o site Observador afirma que o estudante em questão também teria zombado da intenção de enviar uma carta com as denúncias a Lula.

Esse não é o primeiro episódio de xenofobia contra alunos do Brasil a ser investigado na Universidade de Lisboa. Em 2019, um grupo colocou uma caixa com pedras no saguão da Faculdade de Direito, junto a um cartaz com a mensagem "grátis para atirar em um zuca", referindo-se ao termo brazuca, como são chamados os brasileiros.

O fenômeno preocupa as autoridades portuguesas. Em 2022, a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial apontou um aumento de 505% dos casos de xenofobia contra brasileiros no país.

Paralelamente, a quantidade de imigrantes originários do Brasil também cresce em Portugal: em relatório divulgado no início deste ano, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do país indicou que, pelo sétimo ano consecutivo, o número de estrangeiros subiu no país. A comunidade que mais cresce é a brasileira, com um aumento de 21% em 2022 em relação ao ano precedente.

