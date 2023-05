Em Cannes, cacique Raoni reclama do acesso ao Fundo Amazônia: “nunca recebi nenhum centavo”

08:59 O cacique Raoni entre o chefe Bemoro e a chefe Watatakalu durante passagem por Cannes © Anthony Ravera / RFI

Texto por: Adriana Brandão 3 min

O cacique Raoni está no Festival de Cinema de Cannes para o lançamento do filme “Raoni: uma amizade improvável”, do cineasta belga Jean-Pierre Dutilleux. Em entrevista à RFI, o líder indígena falou sobre a proteção das florestas, do engajamento ambiental do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e reclamou da falta de acesso ao Fundo Amazônia.