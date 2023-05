Imprensa francesa: Zelensky ganhou "imensa visibilidade" e apoio no G7, mas não do Brasil

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, ao centro, e líderes de países convidados posam para uma foto, após depositarem flores no Parque Memorial da Paz, em Hiroshima. 21 de maio de 2023 AP

Texto por: RFI 2 min

Encerrada a cúpula do G7 no Japão, a imprensa francesa avalia a participação inesperada do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. No plano diplomático, o governo japonês foi presenteado com um fato consumado, diz a revista L'Express. "O que não é de bom gosto em um país que é resistente a surpresas", comenta o enviado especial a Hiroshima. Já a delegação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a falar em uma "armadilha", acrescenta o jornalista.