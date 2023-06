Para revista francesa, “magia Lula acabou” após atritos com Zelensky e elogios a Maduro

A revista francesa L’Express traz na edição desta semana uma análise impiedosa da diplomacia brasileira neste início de terceiro mandato de Lula. Para a publicação, “a magia Lula” acabou depois que o presidente brasileiro “desqualificou” o ucraniano Volodymyr Zelensky e, ao mesmo tempo, elogiou o venezuelano Nicolás Maduro.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva fala durante uma coletiva de imprensa após participar da cúpula do G7 em Hiroshima, do Japão (22 de maio de 2023)

A semanal ressalta que a diplomacia brasileira, criada em 1821, desfruta de “grande prestígio por seu profissionalismo e sua tradição reconhecida de pragmatismo”. Entretanto, hoje esses traços não estariam mais “funcionando”.

“Aqueles que admiravam o presidente brasileiro não entendem”, afirma a revista, ao lembrar que desde a campanha eleitoral, o “herói da esquerda latino-americana” já desqualificava Zelensky como sendo um “cara” que queria aparecer, enquanto a cidade ucraniana de Mariupol “desmoronava sob as bombas russas”.

Mais recentemente, na última cúpula do G7, no Japão, Lula “se distinguiu” novamente ao ser o único a não se levantar para cumprimentar o líder ucraniano, semanas depois de fazer comentários controversos sobre a guerra na Ucrânia e receber o chanceler russo Sergei Lavrov em Brasília. “Assim, se esvaíram as ambições do Brasil, que esperava atuar como mediador na resolução do conflito iniciado por Vladimir Putin”, analisa L’Express.

“E na semana retrasada, de novo!”, ironiza a publicação. “O brasileiro reabilitou o presidente venezuelano, cuja única diferença com um ditador de direita é que ele é de esquerda”, avalia a revista.

