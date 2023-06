"Indicação de Zanin para STF é flagrante conflito de interesses", critica jornalista francês

O jornal liberal online Contrapontos (Contrepoints, em francês) publica um artigo nesta segunda-feira (12) do jornalista e escritor francês Michel Faure, especialista na América Latina. No texto, o autor considera a indicação do advogado Cristiano Zanin para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) como "um flagrante conflito de interesses" por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para Faure, essa escolha "afeta a independência da Justiça e a integridade do sistema judiciário".

Lula discursa ao lado do advogado Cristiano Zanin (à direita) e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na sede Nacional do Partido dos Trabalhadores, em 13 de julho de 2017. © Paulo Pinto/Agência PT

Texto por: RFI