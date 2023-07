Desmatamento da Amazônia desacelera com retorno de Lula ao poder, destaca imprensa francesa

A redução em um terço do desmatamento da Amazônia no primeiro semestre de 2023 recebe a atenção do Brasil e do mundo. Os dados positivos divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) são destaque na imprensa francesa desta sexta-feira (7), que atribui o resultado ao retorno do presidente Lula ao poder.

A destruição da parte brasileira da Amazônia caiu 33,6% entre janeiro e junho deste ano, em comparação ao mesmo intervalo em 2022, revelou nesta quinta-feira (6) o relatório do Inpe. ©AFP / Antonio Scorza

Texto por: RFI