Mortes durante operações policiais no Brasil repercutem na imprensa internacional

As recentes operações policiais registradas no Brasil ganharam repercussão na imprensa internacional. Jornais e sites em vários países comentaram a notícia, destacando a violência das ações das forças de ordem brasileiras.

Viaturas fotografadas diante de hospital para onde foram levadas as vítimas da operação policial no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro.

Pelo menos nove pessoas morreram nesta quarta-feira (2) em uma operação policial contra o tráfico de drogas no Complexo da Penha, um conjunto de favelas na zona norte do Rio de Janeiro, informou a Polícia Militar. Esta nova incursão ocorreu logo depois de outras 33 mortes nas mãos das forças de segurança nos últimos cinco dias: 14 no estado de São Paulo e 19 na Bahia.

O site do jornal francês Le Figaro ressaltou que, no Rio, os tiroteios começaram de madrugada, não muito longe do aeroporto internacional. O diário, que cita um comunicado da Polícia Militar, explica que a operação visava “localizar e prender integrantes de facções criminosas”, após terem recebido informações de que estaria ocorrendo uma reunião de lideranças dessas facções na área.

O mesmo jornal já havia noticiado, na véspera, o balanço de mortos durante a operação no Guarujá. “O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, criticou os resultados da operação ‘Escudo’” e, segundo ele, a reação das forças de segurança foi “desproporcional”, diante dos crimes cometidos, relata Le Figaro.

“Cerca de 600 policiais foram mobilizados em toda a região da Baixada Santista em resposta ao assassinato de um policial por traficantes de drogas na cidade de Guarujá”, escreve o diário britânico The Guardian. “Desde então, moradores apavorados relataram ameaças e casos de tortura”, continua o jornal.

“A polícia se vinga”

“No Brasil, a polícia se vinga”, lança o site da rádio francesa France Culture. A emissora, que também reproduz informações da imprensa brasileira, explica que a operação do Guarujá, a mais violenta dos últimos dias, foi uma resposta ao assassinato de um policial das forças especiais e que, desde então, 14 suspeitos foram mortos apenas nesta área.

O jornal suíço Le Matin lembra que no, no Brasil, a Polícia Militar, que conduz esse tipo de operação, “é administrada de forma independente por cada um dos 27 estados do país” e que, após cada uma das ações, “as autoridades locais alegaram que a polícia teve que reagir após ser agredida por ‘suspeitos’ durante operações contra traficantes de drogas.

O diário suíço também traz um balanço com o número de óbitos durante operações policiais. “Em 2022, 6.429 pessoas foram mortas pela polícia no Brasil, uma média de 17 por dia”, contabiliza o jornal, lembrando que “o estado da Bahia é o que mais registra mortes em intervenções policiais, 1.464”.

“Nenhum outro país do mundo tem uma taxa de mortalidade tão alta em operações policiais quanto o Brasil”, sentencia o site belga da rádio RTL.

