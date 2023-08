Cúpula da Amazônia foi "sucesso diplomático" para Lula, diz jornal Le Monde

A imprensa europeia destaca nesta quinta-feira (10) o encerramento da Cúpula da Amazônia, em Belém (PA). Apesar de a declaração final decepcionar pela falta de metas concretas, os jornais elogiam a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Um sucesso diplomático", diz Le Monde no título de uma matéria estampada com uma foto em que Lula aparece rodeado de líderes e representantes latino-americanos, africanos e europeus. "Uma imagem triunfante", reitera o texto assinado pelo correspondente do jornal no Rio de Janeiro, Bruno Meyerfeld, lembrando que o petista é "um especialista na arte da comunicação".

Para o diário, o presidente brasileiro tem motivos para estar satisfeito: "o líder da esquerda demonstrou sua força ao conseguir organizar em Belém uma grande Cúpula da Amazônia". Le Monde lembra que inicialmente o evento seria uma simples reunião da "discreta e pacata" Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, mas o encontro se transformou em mobilização geral em prol da preservação da floresta e do meio ambiente.

A matéria também destaca a ausência na cúpula do presidente francês, Emmanuel Macron, apesar de "ter se engajado publicamente em defesa da Amazônia diante de Jair Bolsonaro, em 2019, dos convites repetidos de Brasília e da situação estratégica da Guiana". Para o jornal, a França "adora se exibir como um Estado amazônico", mas acabou sendo representada somente por sua embaixadora no Brasil, Brigitte Collet.

"Lula pede a contribuição dos países ricos para proteger a Amazônia" é o título de uma matéria no site da revista Courrier International. O texto afirma que a cúpula se encerrou sem que os países tenham conseguido entrar em acordo de uma data limite para acabar com o desmatamento, mas o presidente brasileiro lembrou às nações abastadas suas responsabilidades diante das mudanças climáticas e exigiu ajuda ao financiamento para resguardar a floresta.

Na grande mídia francesa, apenas o jornal progressista Libération tem uma visão negativa da conclusão do evento e afirma que o encontro foi "um fracasso". Segundo matéria assinada pela correspondente do diário em São Paulo, Chantal Rayes, o sentimento, no Brasil é que "a cúpula não serviu para nada".

Críticas à UE e apelo aos países ricos

O jornal espanhol El País afirma que Lula "acusa a UE de maquiar medidas protecionistas como preocupação ambiental". "Os países que durante milênios preservaram como puderam suas florestas tropicais - ecossistemas cruciais para que o planeta contenha a urgência climática - querem que os Estados industrializados parem apenas de prometer e abram suas carteiras", diz a matéria.

Mesmo tom da parte do jornal britânico The Guardian, que destaca que o líder petista lembrou em seu discurso que, ao longo de 200 anos, o desenvolvimento industrial castigou o meio ambiente e que é preciso que as nações ricas "paguem sua parte agora". “Não é o Brasil que precisa de dinheiro, não é a Colômbia que precisa de dinheiro, não é a Venezuela, é a natureza”, afirmou o presidente brasileiro no encerramento da cúpula.

A matéria do The Guardian ressalta que as principais nações com florestas tropicais exigem US$ 200 bilhões em financiamento climático até 2030. O diário destaca o apelo de Lula que afirmou que se os países industrializados querem ajudar "efetivamente" o que resta de florestas, "é preciso gastar", segundo ele "não apenas para manter árvores em pé, mas em prol da “dignidade para as quase 50 milhões de pessoas que moram na Amazônia sul-americana”.

