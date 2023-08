Na cúpula da CPLP, Lula diz que sustentabilidade precisa ser social, econômica e ambiental

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, neste domingo (27), da 14ª Conferência de Chefes de Estado e Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O encontro acontece em São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, na costa oeste da África. Esta é a última etapa da viagem do presidente brasileiro ao continente africano. Antes, Lula esteve na África do Sul para a reunião do BRICS, e em visita oficial a Angola.

"Quando eu era jovem, os dilemas da minha geração pareciam ser mais simples. As novas gerações vivem com as incertezas de um mercado de trabalho que se transforma, com o desemprego e a precarização que alcançam novos patamares. É importante recorrer à própria juventude para entender essa nova realidade", destacou o presidente brasileiro em discurso durante o encontro, que reúne oito países lusófonos – Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste – e visa a facilitar a integração e cooperação entre essas nações.

Os temas do encontro são “Juventude e Sustentabilidade”. Os presidentes também devem aprovar a reforma administrativa da CPLP, com a criação da Diretoria de Assuntos Econômicos e Empresariais, que pretende fortalecer parcerias nessas áreas. Na cúpula deste ano, a presidência temporária da CPLP passou de Angola para São Tomé e Príncipe, com o mandato santomense indo até o segundo semestre de 2025.

Segurança alimentar

Um dos objetivos da CPLP é, ainda, promover a cooperação entre os países nas áreas de segurança alimentar e nutricional. Neste tema, o governo brasileiro apresentou duas propostas, que incluem a criação de redes nas áreas de direitos humanos e formação de diplomatas.

"Os jovens da CPLP já nos alertavam que a mudança do clima colocaria em cheque o futuro do planeta. Para que eles tenham esperanças de um futuro melhor, a sustentabilidade tem de ser promovida, desde agora, nas suas três dimensões: a social, a econômica e a ambiental. Sem alimentação adequada não há perspectiva de uma vida digna", destacou o presidente Lula.

"Na CPLP, podemos nos orgulhar do nosso trabalho conjunto na promoção da segurança alimentar e nutricional, na educação e intercâmbio entre nossos países. Mas formar a nossa juventude não é suficiente. Com as mudanças no mundo do trabalho, vivemos o desafio de dinamizar nossas economias garantindo trabalho digno, salário justo e proteção aos trabalhadores e trabalhadoras", completou.

Os representantes da cúpula também deverão ratificar a concessão do status de “observador associado” para o Paraguai. Segundo o regulamento, os observadores associados são Estados ou organizações internacionais que estabelecem parcerias para promover os objetivos da Comunidade.

Relações bilaterais

As relações entre o Brasil e São Tomé e Príncipe foram estabelecidas quando o país africano se tornou independente de Portugal, em 1975. Os dois países mantêm diversos programas de cooperação técnica nas áreas de educação, saúde, informatização do governo local, agricultura, alfabetização de adultos, defesa, infraestrutura urbana, polícia, previdência social, recursos hídricos e prevenção e controle do vírus da Aids.

O presidente Lula embarca neste domingo de volta para o Brasil.

