Apesar dos testes no Brasil, vacina para Covid não será disponível antes de 2021, diz diretor do Instituto Pasteur

Centenas de projetos de busca de uma vacina foram lançados pelo mundo. REUTERS - Dado Ruvic

Texto por: RFI 3 min

A comunidade científica mundial avança na busca de uma vacina contra a Covid-19. Entre as inúmeras iniciativas, dois projetos vêm se destacando, um deles testado no Brasil. No entanto, segundo um dos diretores do Instituto Pasteur, em Paris, apesar dos resultados promissores, uma vacina será disponível para o público apenas a partir de 2021.