Apenas um em cada dois franceses tomaria a nova vacina da Pfizer, diz pesquisa

Texto por: Márcia Bechara 3 min

A preocupação da França com a Covid-19 aumentou drasticamente desde setembro passado: 85% dos franceses dizem estar preocupados com a situação de saúde do país. No entanto, apenas um em cada dois franceses afirma estar disposto a tomar a nova vacina da Pfizer e BioNtech, que já se encontra em fase final de testes.