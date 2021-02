Robô Perseverance da Nasa chega a Marte em busca de sinais de vida

O planeta vermelho é o novo horizonte da conquista espacial. O robô da Nasa será o terceiro a atingir Marte em uma semana, depois das missões da China e dos Emirados Árabes Unidos. A aterrissagem de Perseverance está prevista para às 18h55 (horário de Brasília) desta quinta-feira (18).

A missão americana chega a seu destino sete meses depois de ter decolado, em julho de 2020. Mas antes de pousar no solo marciano, Perseverance deverá realizar uma manobra altamente delicada, chamada de “sete minutos de terror”.

Nesse período, o robô deve reduzir sua velocidade bruscamente ao entrar na atmosfera de Marte e passar de 20.000 km/h à parada total e pousar na cratera de Jezero.

Somente a ação da atmosfera marciana não é suficiente para frear completamente o robô e a 11km de altura um imenso paraquedas supersônico, de 21 metros de diâmetro, será acionado.

Durante o pouso, a temperatura pode chegar a 1.300°C, mas um escudo térmico deve proteger o equipamento do calor excessivo. Depois da abertura do paraquedas, o escudo térmico é solto e Perseverance estará pela primeira vez exposto à atmosfera do planeta vermelho.

Uma nova tecnologia será utilizada, a “Terrain Relative Navigation (TRN, Navegação relativa ao terreno). O robô irá comparar as imagens feitas ao vivo por suas câmeras com mapas arquivados em seu sistema onde estão indicadas as áreas perigosas que devem ser evitadas para uma aterrissagem segura.

Jezero

Devido ao lapso de transmissão entre a Terra e Marte, a Nasa só terá a confirmação do sucesso do processo, que será transmitido ao vivo, vários minutos depois. O local escolhido para a aterrissagem nunca foi explorado antes.

Os cientistas acreditam que a Cratera de Jezero, uma região de 45 km de diâmetro, era o delta de um rio há 3,5 bilhões de anos. Eles esperam encontrar no local vestígios de água e possíveis sinais de vida, assim como compreender melhor a geologia de Marte

O Perservance vai analisar, mas também recolher e armazenar amostras de rocha e solo que serão trazidas para a Terra. Além disso, o equipamento testará novas tecnologias que poderão beneficiar futuras explorações robóticas e humanas no planeta vermelho.

A expectativa é de que o veículo, que vai dar continuidade ao trabalho iniciado por Curiosity, permaneça por pelo menos um ano em solo marciano, o que equivale a dois anos na Terra.

Três missões em uma semana

As três missões atuais a marte têm objetivos científicos diferentes. A sonda Hope (Esperança), dos Emirados Árabes, foi a primeira a ser colocada na órbita do planeta vermelho. Seu objetivo é estudar o clima marciano.

A missão chinesa é extremamente ambiciosa tecnologicamente. A Tianwen-1 visa fazer em uma única viagem o que os americanos da Nasa fizeram em várias etapas, isto é, colocar uma sonda na órbita do planeta, fazer uma aterrissagem e enviar um robô para estudar o solo.

Os dados recolhidos por todas essas missões, associados as informações obtidas anteriormente, permitirão aos cientistas conhecer melhor a história de Marte.

“Sabemos que há 3,5 bilhões de anos a atmosfera marciana era quente e úmida, com lagos e rios. Mas não compreendemos ainda como esse clima primitivo pôde existir”, explica François Forget, responsável do Programa de Exploração do Sistema Solar do Centro Nacional de Estudos Espaciais francês, em entrevista à rádio France Info.

