Covid-19: Novo estudo afirma que cepa britânica é 64% mais mortal que as outras

Hospital em Londres, onde médicos estão cada vez mais preocupados com a variante britânica, mais contagiosa e, segundo novos estudos, mais mortal que as demais cepas do vírus da Covid-19 (imagem ilustrativa) AP - Kirsty Wigglesworth

Texto por: RFI 3 min

Um estudo publicado nesta quarta-feira (10) pela revista científica British Medical Journal (BMJ) indicou que a variante britânica da Covid-19 não apenas é mais contagiosa que as demais, como também é bem mais mortal. A pesquisa confirma suspeitas levantadas no início do ano por cientistas do Reino Unido.