Novo relatório da ONU sobre clima traz previsões apocalípticas e consequências já irreversíveis

As águas de inundação se dobram em um alto sinal de alerta de água que foi parcialmente empurrado pelo Furacão Florença na Ilha Oak, Carolina do Norte, EUA, 15 de setembro de 2018. REUTERS - Jonathan Drake

Texto por: RFI 7 min

O aquecimento global é pior e mais rápido do que se temia. Por volta de 2030, dez anos antes do que se estimava, poderá alcançar o limite de +1,5 ºC, com riscos de desastres "sem precedentes" para a humanidade, já sacudida por ondas de calor e inundações. Os dados foram divulgados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, nesta segunda-feira (9).