Covid-19: Suécia suspende 'por precaução' vacina Moderna para menores de 30 anos

A Suécia anunciou, nesta quarta-feira (6), a suspensão "por precaução" da aplicação da vacina Moderna contra a Covid-19 em menores de 30 anos. A medida foi tomada devido ao risco de inflamação cardíaca nos jovens, mesmo se o governo reiterou que a probabilidade deste efeito colateral é "mínima".

Publicidade Leia mais

A Autoridade de Saúde Pública da Suécia (FHM), encarregada da campanha de imunização no país, "decidiu suspender o uso da vacina Spikevax da Moderna para todas as pessoas nascidas a partir de 1991, por precaução", diz um comunicado oficial. Essa decisão é tomada "depois de sinais de aumento do risco dos efeitos colaterais, como a inflamação do miocárdio e pericárdio", afirma o FHM.

Segundo a agência, a probabilidade é maior depois da segunda dose e nos homens. "O risco é mínimo. É um efeito colateral muito raro", destaca. "A miocardite e a pericardite costumam desaparecer sozinhas, sem causar problemas duradouros, mas os sintomas devem ser avaliados por um médico", explica a agência.

Cerca de 81.000 pessoas menores de 30 anos receberam a primeira dose da Moderna na Suécia.

Vizinhos escandinavos preferem Pfizer

Na vizinha Dinamarca, a campanha de vacinação para a população entre 12 e 17 anos já é administrada apenas com o imunizante Comirnaty, da Pfizer/BioNTech.

Já na Noruega, o Instituto de Saúde Pública disse claramente que recomenda a vacinação dos menores de 18 anos apenas com o fármaco da Pfizer/BioNTech, em razão dos efeitos colaterais mais fortes registrados com a Moderna. O governo também incita os menores de 30 anos a seguir esse mesmo protocolo.

A Agência Europeia do Medicamento ampliou em julho sua autorização da vacina Moderna aos adolescentes de 12 a 17 anos.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro