Covid-19: vacina da Pfizer que previne ômicron e infecções deve ficar pronta em março

O laboratório americano Pfizer espera ter uma vacina contra a Covid-19 adaptada à variante ômicron pronta até março. O anúncio foi feito pelo CEO da empresa, Albert Bourla, nesta segunda-feira(10), em uma entrevista ao canal CNBC. Ele espera que o produto ajude a controlar infecções e lembrou que os imunizantes atuais são eficazes contra hospitalizações e formas graves.

"Não sei se vamos precisar, não sei se será usado ou como, mas estaremos prontos. A fábrica já começou a produzir", disse Albert Bourla. O executivo indicou, no final de novembro, que sua empresa já havia começado a trabalhar em uma nova versão da vacina destinada especificamente a conter a variante ômicron, que já se espalhou em todo o mundo e provoca uma onda de contaminações sem precedentes.

"Esperamos apresentar um produto que proteja mais contra infecções, porque a proteção contra hospitalizações e casos graves é bastante razoável com as vacinas atuais se você recebeu a terceira dose", explicou Bourla nesta segunda-feira. Segundo ele, ainda são necessários mais estudos para determinar se uma quarta dose é necessária, acrescentou.

Alguns países já decidiram adotar o novo reforço, como é o caso de Israel.que realizou um estudo no Hospital Sheba, perto de Tel Aviv. O país começou a administrar a quarta dose para pessoas com imunidade baixa e expandiu essa medida para profissionais de saúde e pessoas com mais de 60 anos.

Paralelamente, o diretor-geral do laboratório americano Moderna, Stéphane Bancel, também indicou que a empresa trabalha em uma dose de reforço para este outono também destinada a atacar a ômicron e que deverá entrar "em breve" na fase de ensaios clínicos.

Pílula contra Covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou nesta segunda-feira (10) que iniciou uma avaliação do pedido de uso da pílula anticovid da empresa farmacêutica americana Pfizer na União Europeia, especificando que poderia emitir uma licença em "algumas semanas".

Em dezembro, a agência europeia autorizou o uso emergencial do tratamento, chamado Paxlovid, que pode ser ampliado para os 27 países do bloco europeu.

"A EMA vai analisar os benefícios e riscos do Paxlovid em um período mais curto e poderá emitir uma decisão em semanas", indicou a agência em comunicado. O regulador explicou que os prazos dependem dos dados fornecidos pela Pfizer.

Os antirretrovirais atuam reduzindo a capacidade de um vírus se replicar, o que atenua o quadro clínico. Essa forma de tratamento é muito esperada, pois pode ser administrada em casa e o paciente só precisa tomar o comprimido com um copo de água.

O tratamento da Pfizer consiste em uma combinação de dois comprimidos tomados duas vezes ao dia durante cinco dias, desde o diagnóstico e dentro de cinco dias após o aparecimento dos sintomas.

De acordo com testes clínicos, o medicamento do laboratório americano pode reduzir em 88% as hospitalizações e mortes em pessoas sob risco, desde que seja tomado nos primeiros cinco dias após o início dos sintomas.

(Com informações da AFP)

