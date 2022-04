Infecção mais longa por Covid durou 16 meses, até a morte de paciente britânico

Enfermeiras removem corpo de um paciente vítima da Covid-19 em um hospital da Antuérpia, na Bélgica. (19/11/2021) © Yves Herman, Reuters

Texto por: RFI 2 min

Um paciente com covid-19 no Reino Unido testou positivo por 16 meses até a sua morte, o caso de infecção mais longo já conhecido – é o que revela um estudo sobre a evolução do vírus em pacientes imunossuprimidos, divulgado nesta sexta-feira (22).