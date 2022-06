Depois de ter viagem espacial adiada, brasileiro se prepara para embarcar no foguete New Shepard

Será realizado neste sábado (4) o 5° voo tripulado do foguete New Shepard. A viagem, que já foi adiada uma vez em razão de problemas técnicos, terá seis passageiros a bordo, entre eles Victor Correa Hespanha, que deve se tornar o segundo brasileiro a viajar pelo espaço.

Engenheiro de produção, o mineiro de 28 anos foi sorteado pela empresa de turismo espacial Blue Origin, projeto fundado pelo bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon, que organiza a viagem.

Mas a aventura não foi gratuita. Ele conseguiu a vaga no voo após ter adquirido, por cerca de R$ 4 mil, um NFT (tolkien não fungível). Na época, ele pensava apenas estar fazendo o seu primeiro investimento nessa economia virtual. Porém, a empresa Crypto Space Agency (CSA), que vendeu os ativos, fez uma promoção na qual o selecionou entre seus clientes para embarcar no foguete.

Hespanha será o segundo brasileiro a viajar ao espaço, depois do então astronauta e ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, em 2006.

Além do mineiro, o voo levará a engenheira Katya Echazarreta, primeira mexicana a fazer esse tipo de viagem. A jovem de 26 anos vive nos Estados Unidos desde os sete e já trabalhou na Nasa, além de ter um canal no youtube no qual incentiva mulheres e minorias a se interessarem pelas ciências.

Também fazem parte da viagem os americanos Evan Dick, ex-chefe de testes da Nasa, o empresário e ex-participante de um reality show de aventura Jaison Robinson, e o aposentado da Marinha Victor Vescovo, além do empresário e piloto de avião britânico Hamish Harding.

A lançamento está previsto para as 13h GMT (10h em Brasília) deste sábado a partir de Van Horn, no Texas. A Blue Origin transportará seus passageiros a uma altitude de 100 km pela Linha Karman, que marca o início do espaço segundo a convenção internacional. O voo, chamado de suborbital, dura apenas cerca de dez minutos.

Durante o trajeto, os passageiros poderão se desprender de seus assentos, flutuar durante alguns instantes em gravidade zero e admirar a curvatura da Terra através de grandes janelas.

O próprio Bezos participou do primeiro voo tripulado do New Shepard, em julho de 2021. Desde então, viajaram com a companhia o ator que interpreta o capitão Kirk da série Star Trek, William Shatner, e Laura Shepard Churchley, filha do primeiro americano a viajar ao espaço.

(Com informações da AFP)

