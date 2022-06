Covid-19: vacina bivalente da Moderna, contra ômicron, pode estar disponível em três meses

O laboratório americano Moderna anunciou nesta quarta-feira (8) bons resultados preliminares da versão modificada de sua vacina específica contra a variante ômicron do SARS-CoV-2, que ainda é dominante no mundo. A expectativa é de que o imunizante possa ser aplicado no fim do verão no hemisfério norte, em setembro.

Publicidade Leia mais

Uma dose de reforço de 50 microgramas apresentou uma "resposta de anticorpos superior contra a variante ômicron um mês depois da inoculação, em comparação com a vacina original", afirma a Moderna, em um comunicado.

A nova fórmula, denominada mRNA-1273.214, é uma vacina "bivalente". Isso significa que ela age contra o vírus original e a variante ômicron e suas subvariantes. Atualmente as principais cepas em circulação são a BA.2, BA.4 e BA.5, todas oriundas da mesma linhagem, que apareceu em novembro de 2021 na África, mas com mutações diferentes.

Essa variabilidade faz com que o vírus seja mais contagioso, gerando escape imunitário. As subvariantes da ômicron podem, dessa maneira, contaminar pessoas que já foram infectadas por outras cepas e até mesmo pela própria ômicron, ainda que nesse caso haja proteção parcial, por tempo limitado.

Segundo a empresa, os anticorpos contra a ômicron das pessoas que receberam a dose da nova vacina foram multiplicados por oito. O imunizante, afirma a empresa, fornecerá "uma proteção prolongada contra as variantes preocupantes" do coronavírus, afirmou o CEO da Moderna, Stéphane Bancel. Outras cepas, minoritárias, ainda circulam, como a Delta Plus , uma variação da Delta que surgiu no ano passado, na Índia.

Os 437 participantes do estudo, segundo o comunicado, não descreveram efeitos colaterais diferentes da vacina original, de 2020. A Moderna agora pretende analisar a resposta imunológica dos participantes 91 dias após a injeção.

Um fotógrafo tira foto de uma imagem de projetor mostrando uma coloração de imunofluorescência de células Vero E6 infectadas por ômicron em Hong Kong, em dezembro de 2021. AP - Kin Cheung

Candidata ao reforço

A vacina mRNA-1273.214 torna-se assim a principal candidata para as campanhas de reforço que deverão ser organizadas no outono hemisfério norte, a partir de setembro. "Estamos enviando nossos dados e análises preliminares às agências reguladoras, com a expectativa de que nosso reforço bivalente (...) esteja disponível até o fim do verão".

Atualmente, todos os imunizantes utilizados têm como base a cepa original do vírus e demonstraram serem menos eficazes contra as variantes que surgiram nos últimos meses, apesar de protegerem contra as formas graves da doença.

A FDA, agência americana que regulamenta os medicamentos, pretende convocar no fim de junho um comitê para avaliar se a cepa do vírus utilizada para desenvolver as vacinas atuais "deve mudar e, se for o caso, que cepas devem ser selecionadas para o outono de 2022".

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro