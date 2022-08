Missão Artemis I: tudo pronto para o lançamento da cápsula Orion em direção à Lua

O foguete LSL com a espaçonave Orion na rampa de lançamento 39B do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, Flórida (17/08/22).

Contagem regressiva para o início da missão Artemis I, da Nasa, 50 anos depois da última incursão americana na Lua. O foguete SLS, transportando a cápsula Orion, sem astronautas, vai ser lançado nesta segunda-feira (29), de Cabo Canaveral, na Flórida, às 8h33 no horário local.

Pela primeira vez desde a última missão Apollo em 1972, um foguete impulsionará uma cápsula habitável para orbitar ao redor da Lua, antes de retornar à Terra.

A missão Artemis I será lançada sem astronautas a bordo, pois seu objetivo é testar o foguete e a cápsula Orion, localizada em cima dele, para garantir que possam transportar com segurança uma tripulação para a Lua, o que está previsto para acontecer a partir de 2024.

O objetivo é fazer da Lua uma base onde sejam desenvolvidas as tecnologias necessárias para enviar humanos a Marte.

A espaçonave Orion é dividida em duas partes – o módulo de comando foi construído pela Lockheed Martin e o módulo de serviço, que é a principal fonte de energia para a cápsula, foi fabricado pela Airbus e fornecido à Nasa pela Agência Espacial Europeia (ESA).

Trata-se de um verdadeiro desafio para a indústria francesa, como explica à RFI Antoine Alouani, especialista em propulsão da Airbus: “Para nós, como indústria, é a primeira vez que vamos tão longe em uma missão com a Nasa, parceiros internacionais que são muito exigentes em termos de nível de qualidade e de confiabilidade”.

O foguete, chamado SLS (Sistema de Lançamento Espacial), com 98 metros de altura, está em desenvolvimento há mais de uma década e se tornará o mais poderoso do mundo quando decolar.

Ele foi instalado na lendária plataforma 39B após uma transferência noturna que durou dez horas a partir do hangar de montagem, no mesmo complexo do Centro Espacial Kennedy.

Emoção e expectativa

"Para todos nós que olhamos para a Lua e sonhamos com o dia em que a humanidade retornará à superfície lunar, pessoal, aqui estamos, aqui vamos nós de novo", disse o chefe da Nasa, Bill Nelson, em entrevista coletiva.

"Trabalho aqui há 37 anos e é a coisa mais emocionante em que já estive envolvido", declarou Rick LaBrode, responsável pela missão Artemis.

As equipes ensaiam o plano de voo há três anos. "É tudo completamente novo. Um foguete totalmente novo, uma nave totalmente nova, um centro de controle totalmente novo", resume Brian Perry, que estará no console responsável pela trajetória logo após o lançamento.

“Este voo é um voo de teste, com três manequins. O primeiro será um manequim masculino e também haverá dois manequins femininos”, explica à RFI Philippe Deroo, responsável pelo projeto Orion na Agência Espacial Europeia.

Em 2024, a missão Artemis II levará astronautas para orbitar a Lua, sem pousar nela. Essa honra será reservada à tripulação da Artemis III, uma missão que deve ocorrer em 2025.

Diversidade no espaço

O programa Apollo levou apenas homens brancos à superfície da Lua, mas o Artemis planeja enviar a primeira mulher e a primeira pessoa negra.

A espaçonave Orion será impulsionada em direção à Lua, viajando até 64.000 km, aventurando-se mais longe do que qualquer outra espaçonave tripulada já fez.

Em seu retorno à atmosfera terrestre, seu escudo térmico terá de suportar uma velocidade de quase 40.000 km/h e metade da temperatura da superfície do Sol.

Se o tempo não estiver favorável nesta segunda-feira, as datas de reserva são 2 ou 5 de setembro.

A missão deve durar 42 dias no total, até o retorno e descida no oceano Pacífico, onde a nave será recuperada por um navio da Marinha dos Estados Unidos.

(Com AFP)

