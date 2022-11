Agência de Saúde dos EUA aprova teste da farmacêutica Roche para detectar varíola dos macacos

Líder em oncologia, laboratório suíço Roche desenvolveu teste para detecção da varíola do macaco.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA na sigla em inglês) aprovou um teste do laboratório farmacêutico Roche para detectar a varíola dos macacos, informou nesta quarta-feira (16) a empresa suíça.

A aprovação da agência norte-americana se deu mediante um processo de emergência acelerado, que permite uma comercialização mais rápida de medicamentos ou ferramentas de diagnóstico, explicou a Roche em um comunicado.

O laboratório suíço, que desenvolveu um teste para a Covid-19 logo no início da pandemia, foi um dos primeiros a implementar esse teste destinado à detecção da varíola dos macacos.

O teste aponta duas regiões diferentes do genoma do vírus com menos probabilidades de mutações, de modo que pode continuar sendo detectado em caso de evolução, segundo o grupo suíço.

O dispositivo está sendo desenvolvido para uso em máquinas Cobas 6800/8800, amplamente disponíveis em laboratórios de análises e hospitais, que fornecem resultados em três horas e meia, de acordo com o comunicado.

Esse teste rápido ajudará a evitar que os pacientes sejam submetidos a exames ou isolamento desnecessários e a garantir que recebam o tratamento adequados o mais rápido possível, acrescentou a Roche, que ressaltou que os sintomas por si só não são suficientes para diagnosticar o vírus.

Número um do mundo em oncologia, a Roche possui uma grande divisão especializada em diagnósticos, cujo peso aumentou significativamente desde a pandemia de Covid-19, com a demanda por exames de rastreamento do coronavírus.

Nos primeiros nove meses de 2022, esta divisão, que também fornece ferramentas para diagnóstico de câncer ou monitoramento de diabetes, gerou vendas de 13,8 bilhões de francos suíços (mais de R$ 770 bilhões), ou seja, quase 30% das vendas do grupo.

(Com AFP)

