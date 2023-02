Cientistas franceses realizam testes promissores para vacina contra HIV

Testes de uma vacina contra o HIV foram realizados por cientistas franceses com resultados que inspiram boas perspectivas. Essa fase preliminar ainda precisa passar por uma série de etapas, mas é vista com otimismo pelos especialistas, que há quatro décadas tentam encontrar um imunizante contra o vírus que provoca a Aids.

Publicidade Leia mais

A pesquisa é realizada pela equipe dos professores franceses Jean-Daniel Lelièvre e Yves Lévy, do Vaccine Research Institute, do hospital público Henri-Mondor, com o apoio da Agência francesa de Pesquisas sobre a Aids e Hepatites Virais (ANRS, na sigla em francês), o Instituto Nacional da Saúde e da Pesquisa Médica (Inserm) e a Fundação EuroVacc, baseada em Lausanne, na Suíça. Os primeiros resultados foram apresentados durante a Conferência Internacional sobre os Retrovírus e as Infecções Oportunistas (CROI), realizada em Seattle, nos Estados Unidos, no último 21 de fevereiro.

A vacina foi aplicada em 36 pessoas saudáveis, que receberam duas doses e uma terceira de reforço. Seis meses após a última injeção, todos apresentavam respostas “duráveis” e sem efeitos colaterais graves, segundo o comunicado divulgado pelos responsáveis pelo projeto. O documento aponta que os voluntários “apresentavam índices bastante elevados de anticorpos” contra várias proteínas que compõem o HIV.

A diferença em relação aos testes anteriores é que esse projeto de vacina visa as células dendríticas, ou seja, as chamadas as células-chave que desempenham um papel de ativação do sistema imunológico. Este imunizante utiliza como vetor um anticorpo monoclonal, “anti-CD40”, que se liga especificamente a um receptor de superfície (a proteína CD40) das células dendríticas, explicou ao jornal Le Monde o médico Yves Lévy.

Uma segunda fase de testes já está sendo preparada e será realizada na África do Sul. Mas os especialistas lembram que várias etapas ainda são necessárias antes de se cogitar a hipótese de uma vacina para o grande público. Eles frisam que a capacidade de mutação do vírus é um dos principais obstáculos. A maior parte das iniciativas não chega na fase 3, quando testes em larga escala são realizados.

Em quarenta anos de pesquisas em busca de uma vacina contra o HIV, apenas nove testes em larga escala foram realizados no mundo. O laboratório Janssen, que testava as vacinas do projeto Mosaico em 3900 pessoas desde 2019, interrompeu recentemente seu projeto diante da falta de resultados satisfatórios.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro