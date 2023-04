SpaceX : Starship, novo foguete de Elon Musk, explode durante seu 1º voo de teste

O foguete Starship, desenvolvido pela empresa americana SpaceX para viagens à Lua e a Marte, explodiu durante seu primeiro voo de teste, pouco depois da decolagem no Texas. O bilionário Elon Musk, dono da empresa, já avisou que um próximo teste será realizado nos próximos meses.

O gigantesco foguete decolou com sucesso, às 8h33 locais (10h33 em Brasília), da Starbase, a base espacial da SpaceX em Boca Chica, no estado americano do Texas. O propulsor estava programado para se separar da cápsula da Starship três minutos após o lançamento, mas a separação não ocorreu, e o foguete explodiu.

Mas o resultado não parece ter desanimado Elon Musk. “Parabéns às equipes da SpaceX por este grande primeiro voo de teste!”, tuitou o bilionário. "Aprendemos muito para o próximo teste de decolagem em alguns meses."

Musk havia dito no domingo que o voo seria "muito arriscado". "É o primeiro lançamento de um foguete muito complexo e gigante", destacou.

Nesta segunda-feira, a decolagem já havia sido suspensa minutos antes do horário programado, devido a um problema de pressurização no estágio de propulsão, de acordo com informações da SpaceX.

Starship deve levar astronautas à Lua no final de 2025

Com 120 metros de altura, o Starship pertence à categoria de lançadores superpesados, capazes de transportar uma carga maior que 100 toneladas em órbita. Sua potência de decolagem deve ser mais que o dobro do lendário Saturno V - 111 metros -, foguete do famoso programa lunar Apollo.

A Nasa, agência espacial americana, escolheu a espaçonave Starship para levar astronautas à Lua no final de 2025 - em uma missão chamada Artemis III, que será primeira desde o fim do programa Apollo, em 1972.

Musk esclareceu que o objetivo é tornar a Starship reutilizável para reduzir o custo das missões para apenas alguns milhões de dólares por voo. Além disso, a empresa SpaceX espera lançar uma nave estelar em órbita e reabastecê-la para que possa continuar sua jornada para Marte ou além.

(Com informações da AFP)

