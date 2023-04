Estudo encontra bactérias resistentes a antibióticos em nuvens

O Puy de Dôme, vulcão adormecido no centro da França, onde foram coletadas amostras para estudo que comprova presença nas nuvens de bactérias resistentes a antibióticos. Frédéric Lécuyer

Texto por: RFI 2 min

Bactérias resistentes a antibióticos foram descobertas até nas nuvens, viajando com o vento, às vezes por distâncias muito longas, revelou um estudo franco-canadense, publicado na revista Science of The Total Environment.