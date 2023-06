Fabricantes de pesticidas dissimularam teor tóxico para cérebros em desenvolvimento, revela estudo

De acordo com uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (1) pela revista científica Environmental Health, vários fabricantes de pesticida omitiram resultados desfavoráveis de testes de toxicidade para cérebros em desenvolvimento. Os resultados foram revelados com exclusividade pelo jornal francês Le Monde, o alemão Der Spiegel junto com a Bayerischer Rundfunk, a Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), da Suíça, e o britânico The Guardian.

Glifosato sendo fumigado em uma plantação na França. AFP/Jean-François Monier

Texto por: RFI