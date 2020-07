Filme sobre Caetano vai ser exibido fora de competição na Mostra de Veneza, em setembro

Captura de tela do documetário Narcise em férias.

A 77ª Mostra de Veneza anunciou nesta terça-feira (28) a seleção do festival de cinema que acontece neste ano de 2 a 12 de setembro. Com programação mais enxuta e medidas sanitárias impostas por causa da pandemia, o evento pretende exibir 60 filmes, incluindo um documentário sobre Caetano Veloso, fora de competição.

Em um comunicado, o diretor da Mostra, Alberto Barbera, fala sobre a decisão de manter o festival, após “uma primavera de medo” e “incertezas”, como “um sinal de confiança”. Ele acrescentou que o evento "vai manter suas datas iniciais, ao preço de algumas renúncias”, mas “com o coração inteiro”.

A competição vai contar com 18 longas inéditos, sendo quatro de diretores italianos (Emma Dante, Claudio Noce, Susanna Nichhiarelli e Gianfranco Orsi). Outro filme italiano, “Lacci”, de Daniele Luchetti, sobre a infidelidade na história de um casal napolitano, vai abrir a Mostra, fora de competição.

Um total de 60 longas serão apresentados em cinco categorias diferentes, além de 15 curtas e uma série de TV. A atriz australiana Cate Blanchett vai presidir o júri, composto pela atriz francesa Ludivine Sagnier, pelos diretores Christian Petzold, da Alemanha, Cristi Puiu, da Romênia, Joanna Hogg, da Grã-Bretanha, e Veronika Franz, da Áustria, além do escritor italiano Nicola Lagioia.

O Leão de Ouro pelo conjunto da carreira será outorgado para a atriz britânica Tilda Swinton e a diretora Ann Hui, de Hong Kong.

Ao contrário de outros festivais, como o de Cannes, que foi cancelado, Veneza decidiu manter a Mostra em formato reduzido, em consequência da pandemia. Câmeras térmicas serão instaladas em todas as entradas e quem apresentar temperatura acima de 37,5°C não vai poder participar. As salas de projeção terão menos poltronas disponíveis e máscaras serão obrigatórias quando não for possível manter um distanciamento de segurança.

Caetano fala sobre prisão

“Narciso em Férias”, de Renato Terra e Ricardo Calil, fala sobre a prisão de Caetano Veloso em 1968, durante a ditadura militar. O artista relembra a noite em que ele e Gilberto Gil foram levados de suas casas, em São Paulo, por policiais à paisana. Depois de uma semana em solitárias no Rio de Janeiro, foram transferidos para celas. Cinquenta e dois anos depois, Caetano relata o período mais duro de sua vida e reflete sobre os 54 dias que passou encarcerado.

Confira abaixo a seleção dos filmes que disputam o Leão de Ouro da Mostra de Veneza 2020:

- "In Between Dying", de Hilal Baydarov

- "Le Sorelle Macaluso", de Emma Dante

- "The World to Come", de Mona Fastvold

- "Nuevo Orden", de Michel Franco

- "Amants", de Nicole Garcia

- "Laila in Haifa", de Amos Gitai

- "Und Morgen Die Ganze Welt", de Julia von Heinz

- "Cari Compagni", de Andrei Konchalovsky

- "La Moglie della Spia", de Kiyoshi Kurosawa

- "Khorshid", de Majid Majidi

- "Pieces of a Woman", de Kornél Mundruczó

- "Miss Marx", de Susanna Nicchiarelli

- "Padrenostro", de Claudio Noce

- "Notturno", de Gianfranco Rosi

- "Non Cadrà Più la Neve", de Malgorzata Szumowska e Michal Englert

- "The Disciple", de Chaitanya Tamhane

- "Quo Vadis, Aida?", de Jasmila Zbanic

- "Nomadland", de Chloé Zhao

