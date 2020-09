Reportagem sobre feminicídio na França recebe prêmio em festival de fotojornalismo

"Maureen, 28 anos, golpeada até morrer pelo namorado", diz frase de protesto em Paris (6/11/2019). AFP - LIONEL BONAVENTURE

Texto por: Patricia Moribe 3 min

Uma reportagem de investigação sobre o feminicídio na França feita pelo jornal Le Monde recebeu o prêmio Visa de Ouro de informação digital, durante o festival de fotojornalismo Visa pour l'Image, que acontece em Perpignan, no sul da França. A premiação tem apoio do grupo France Médias Monde, do qual a RFI faz parte.