Berlinale estreia formato online inédito; Brasil compete com longa sobre yanomamis

71.ª edição do Festival de Cinema de Berlim, que este ano testa formato inédito online em março. AP - Soeren Stache

Texto por: Márcia Bechara

Nada de tapete vermelho nem do glamour das tradicionais estrelas. Coerente com as exigências da pandemia, mas também de seu perfil inovador e rebelde, a edição 2021 do Festival Internacional de Cinema de Berlim - a Berlinale - abre suas portas nesta segunda-feira (1°) em formato híbrido, com uma edição compacta em março fechada para o mercado, e um breve evento presencial em junho. Único longa brasileiro na competição oficial, “A Última Floresta”, de Luiz Bolognesi, retraça a mitologia yanomami para denunciar garimpos ilegais, com roteiro coassinado pelo xamã e ativista Davi Kopenawa.