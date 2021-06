Kleber Mendonça Filho está no júri do Festival de Cannes

Os membros do júri do 74º Festival de Cannes

O cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, o sul-coreano Song Kang-ho, protagonista de "Parasita", e a atriz americana Maggie Gyllenhaal estão no júri do Festival de Cannes, anunciou a organização de evento nesta quinta-feira (24).

Cinco mulheres e quatro homens integrarão o júri que anunciará em 17 de julho o vencedor da Palma de Ouro a um dos 24 filmes em competição, que incluem os trabalhos mais recentes de Wes Anderson, Paul Verhoeven, Sean Penn e Nanni Moretti, entre outros. Até agora, o festival havia anunciado apenas o nome do presidente do júri, o cineasta Spike Lee, o primeiro afro-americano a ocupar o posto. Lee exibiu sete de seus filmes no Festival de Cannes e foi premiado com o Grande Prêmio em 2018 por "Infiltrado na Klan".

O ator sul-coreano Song Kang-ho retorna a Cannes depois que "Parasita" venceu a Palma de Ouro em 2019, antes de vencer o Oscar no ano seguinte.

O brasileiro Kleber Mendonça Filho também retorna ao festival depois de competir duas vezes pela Palma de Ouro. Em 2016, ele concorreu ao prêmio principal com o filme "Aquarius" e, em 2019, com "Bacurau", codirigido por Juliano Dornelles. "Bacurau" venceu o Prêmio do Júri, em um empate com o francês "Os Miseráveis".

Maggie Gyllenhaal, que atualmente trabalha em seu primeiro filme como diretora, também integrará o júri, assim como a diretora e atriz francesa Mélanie Laurent, que já atuou em vários filmes de Hollywood como "Bastardos Inglórios", de Quentin Tarantino.

O júri é completado pelo ator francês Tahar Rahim, de "O Profeta" e "O Mauritano", a cantora francesa Mylène Farmer e duas cineastas que já disputaram a Palma de Ouro, a franco-senegalesa Mati Diop e a austríaca Jessica Hausner.

O maior festival de cinema do mundo, que não foi realizado no ano passado devido à pandemia, acontecerá de 6 a 17 de julho.

Um romance entre Brasil e Argélia

O brasileiro Karim Ainouz, vencedor em 2019 do prêmio Um Certo Olhar, com “A Vida Invisível de Eurídice Gusmão”, volta a Cannes neste ano com “O Marinheiro das Montanhas”, na mostra “Sessões Especiais”. Para tecer a narrativa, Ainouz se baseou na história de seus pais, Iracema, uma brasileira, e Majid, um argelino, que se conheceram nos Estados Unidos. Eles se separaram em 1965, quando ele retornou à Argélia e ela, ao Brasil, grávida. Karim só conheceu o pai aos 20 anos. O filme é um inventário afetivo dessa relação.

Entre os longas fora de competição estão os aguardados “De Son Vivant”, de Emmanuelle Bercot, que teve filmagem interrompida por causa da hospitalização de Catherine Deneuve após um AVC, e “Stillwater”, um Thriller de Tom McCartny, filmado em Marselha, com Matt Damon e Camille Cottin.

AFP e RFI

