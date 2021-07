Cannes homenageia cinema brasileiro ao convidar Kléber Mendonça Filho para integrar júri

A Palma de Ouro do Festival de Cannes é apresentada na véspera do começo da 74a edição. REUTERS - GONZALO FUENTES

Texto por: Patricia Moribe 3 min

Depois de adiado e finalmente cancelado no ano passado, por causa da pandemia, o Festival de Cinema de Cannes começa nesta terça-feira (6), sua 74ª edição, em versão presencial. O norte-americano Spike Lee é o presidente do júri deste ano, do qual o brasileiro Kléber Mendonça Filho é um dos integrantes.