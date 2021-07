Festival de Cannes: Spike Lee chama Bolsonaro, Trump e Putin de "gângsteres"

Spike Lee, presidente do júri de Cannes critica governos autoritários de Jair Bolsonaro, Donald Trump e Vladimir Putin durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (6). CHRISTOPHE SIMON AFP

Patricia Moribe

O Brasil pode não estar concorrendo à Palma de Ouro em Cannes, mas o drama vivido pelo país com a pandemia em consequência da administração do presidente Jair Bolsonaro foi lembrado mais uma vez, durante a apresentação do júri, presidido pelo cineasta americano Spike Lee e do qual o brasileiro Kléber Mendonça Filho faz parte, nesta terça-feira (6).