"Isabelle Huppert no palco é como ter Pelé em campo", diz dramaturgo no Festival de Avignon

Isabelle Huppert durante ensaio da adaptação de Tiago Rodrigues para "O Jardim da Cerejeiras", que abriu o Festival de Avignon Nicolas TUCAT AFP

Texto por: Silvano Mendes 4 min

“O Jardim das Cerejeiras”, de Anton Tchekhov, foi o destaque da abertura da 75ª edição do Festival de Avignon na noite desta segunda-feira (5). Dirigida pelo português Tiago Rodrigues, a versão do clássico ganha ares modernos e ecoa com questões contemporâneas. Mas o principal destaque do espetáculo foi a interpretação da estrela francesa Isabelle Huppert no papel principal. Uma performance que, mais uma vez, mostrou a capacidade da atriz de capturar a atenção do público.