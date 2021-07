Cannes: thriller brasileiro discute sexismo e extremismo na Quinzena dos Realizadores

Vestida com uma camiseta com a frase “Vacina, sim - ele, não”, a cineasta carioca Anita Rocha Silveira recebeu a equipe da RFI Brasil em Cannes nesta segunda-feira (12) para falar do seu filme “Medusa”, selecionado para a Quinzena dos Realizadores.

Por Patricia Moribe, enviada especial a Cannes

“Medusa” é um thriller que, apesar de distópico, traz discussões bastante realistas do Brasil de hoje, como religião, extrema-direita e machismo.

“Eu queria muito falar do machismo estrutural, como isso afeta homens e mulheres, de como crescemos tendo que nos controlar tanto, desde as roupas que podemos usar, a nossa primeira vez, o tom de voz que é permitido, senão podemos ser tachadas de loucas, histéricas, de piranhas e outras coisas assim”, explica Anita. “De tanto sermos controladas, acabamos controlando outras mulheres”, acrescenta.

Para tratar desse assunto, ela decidiu colocar em cena jovens que vêm de um universo muito conservador, “que hoje é uma boa porcentagem da sociedade brasileira”.

A personagem principal, Mari (Mariana Oliveira) faz parte de um coral neopentecostal chamado Preciosas do Altar. Ela vive em um mundo que venera a beleza plástica, além de Deus. Ela trabalha em uma clínica de estética, mas ela perde o emprego após um incidente que provoca uma cicatriz em seu rosto. A beleza macula a faz ser expulsa do grupo feminino e então ela passa a questionar certos dogmas e aos poucos vai encontrando a liberdade de ser como ela é.

A cineasta conta que o filme teve origem em 2015, quando se deparou com notícias sobre grupos de jovens mulheres em várias partes do Brasil que atacavam violentamente outras adolescentes que teriam violado a máxima da “bela, recatada e do lar”.

A cineasta ousa no quesito visual, aproveitando a plasticidade da linguagem visual. “Meu objetivo não é filmar a vida como ela é”, diz Anita, que cita como inspirações o cinema de David Lynch, por exemplo.

Em um novo projeto de longa, Anita quer trabalhar a memória, ou melhor, a falta dela. “Eu quero falar de como as pessoas se esquecem de coisas que aconteceram e não percebem que situações se repetem politicamente”, diz. “Há também as que negam a tortura na ditadura, o que é uma barbaridade”.

Protesto no tapete vermelho

A equipe do filme aproveitou o tapete vermelho na noite de apresentação do filme “Três Andares”, do italiano Nino Moretti, no domingo (11) para abrir uma faixa nas escadarias de Cannes, com a seguinte frase, em inglês: “533 mil morreram no Brasil de uma doença para a qual já tem vacina”.

Na sexta-feira, outro protesto contra a má gestão da crise sanitária no Brasil aconteceu no final da projeção de “O Marinheiro das Montanhas”, de Karim Ainouz. Uma faixa vermelha trazia a mensagem: “Brasil 530 mil mortos. Fora, gângster genocida”.

