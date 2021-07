Arqueólogos descobrem novos pedaços de muralha da antiga Jerusalém

Arqueólogos israelenses revelaram nesta quarta-feira (14) seções desaparecidas do muro da Idade do Ferro em Jerusalém, que confirmariam a existência de uma fortificação que circundava a cidade antiga.

Uma equipe liderada pelo arqueólogo israelense Filip Vukosavovic recuperou duas seções da muralha com 14 metros e 3 metros de altura no local da Cidade de David, o nome dado pelo rei David a Jerusalém depois de tê-la conquistado no século 10 AC.

Segundo Vukosavovic, membro do Centro de Pesquisa da Jerusalém Antiga, estas novas partes se unem às outras duas seções do muro restaurado nos anos 60.

Uma distância de 70 metros entre elas havia levado alguns pesquisadores a acreditar que, apesar do relato bíblico, a cidade de Jerusalém não tinha uma única fortificação.

Mas as novas descobertas permitiram que os pesquisadores reconstruíssem o desenho de uma parede de 200 metros de comprimento.

"Os dois segmentos que encontramos são os dois elos que faltam entre as duas seções previamente descobertas dentro da Cidade de David", disse Vukosavovic.

Segundo o arqueólogo, a muralha foi provavelmente construída no século 8 a.C. e serviu como "a principal linha defensiva no caso de um ataque a Jerusalém".

A Cidade de David é um local de escavações intensivas e também de controvérsia, devido às tensões entre israelenses e palestinos sobre a soberania de Jerusalém Oriental, anexada e ocupada por Israel desde 1967, e ao impacto dos achados históricos neste contexto.

O sítio arqueológico é administrado pela organização nacionalista Elad, cujo objetivo reconhecido é fortalecer a presença judaica nos bairros árabes de Jerusalém Oriental.

(Com informações da AFP)

