Com novo look, Adele volta após seis anos com single 'Easy On Me'

A cantora britânica Adele lançou nesta sexta-feira (15) seu single de retorno "Easy On Me". A diva, que voltou diante dos holofotes com um novo visual, compartilha na canção alguns detalhes sobre o que viveu nos seis anos de ausência, desde a publicação de seu último álbum.

Sua voz extraordinária não perdeu a potência, mas a letra do novo single revela uma vulnerabilidade mais profunda, marcada pelo refrão "go easy on me, baby" (seja bom comigo, em tradução livre), cantado sobre um simples toque de piano. Durante esse período sem lançar nenhuma música e menos presente na mídia, a estrela de 33 anos conta que sofreu um "ano de ansiedade" no qual seu casamento desabou.

Mas apesar de seus anos de ausência, a artista não caiu no esquecimento: seus fãs somaram mais de 18 milhões de visualizações na canção em sua página oficial do YouTube nas primeiras 10 horas após o lançamento.

A imprensa internacional também segue de perto os passos a cantora, que mesmo sem novas canções vinha chamando atenção nos últimos dias por sua mudança de visual, marcada principalmente por uma nova silhueta, com alguns quilos a menos.

Em uma rara entrevista publicada nas edições americana e britânica da revisa Vogue, Adele aparece em sessão de fotos com novo look, fala sobre sua rotina durante os últimos anos, além do período em que afirma ter vivido como “prisioneira”, enquanto lutava contra a ansiedade.

"Aprendi muitas verdades sobre mim mesma ao longo do caminho. Me derramei em muitas camadas, mas também me envolvi em outras novas", escreveu no Twitter. "Por fim, voltei a encontrar meu sentimento. Ousaria dizer que nunca me senti mais tranquila em minha vida".

Novo álbum em novembro

A cantora de "Hello" anunciou na quarta-feira (13) que seu esperado novo álbum "30" sairá à venda em 19 de novembro. A gravação começou há três anos, explicou ela mesma no Twitter, em um momento em que sua vida era "um labirinto de absoluta desordem e confusão interior".

Adele vendeu milhões de álbuns e ganhou vários prêmios, incluindo um Oscar e 15 Grammys, o que torna este lançamento um dos mais esperados do ano.

(Com informações da AFP)

