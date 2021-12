Cinquentonas e na pandemia, Carrie Bradshaw e sua turma voltam em nova temporada de Sex and the City

Sarah Jessica Parker posa com o elenco e a equipe na estreia de "And Just Like That" na HBO Max no Museu de Arte Moderna em 08 de dezembro de 2021 em Nova York.

Elas são agora apenas três, já chegaram na casa dos 50 anos e vivem em uma Nova York marcada pela pandemia de Covid-19: está no ar a partir desta quinta-feira (9) a nova temporada da série "Sex and the City", rebatizada "And just like that". Famosa por sua mensagem feminista, "Sex and the City" foi criticada por retratar apenas heroínas brancas e agora vem repaginada com um rol de personagens interpretadas por atrizes negras e latinas.

As aventuras profissionais, sentimentais e sexuais da colunista nova-iorquina Carrie Bradshaw e de suas amigas marcaram uma geração no final dos anos 1990, e, na década de 2000, deixaram sua marca na história das séries de televisão e do canal HBO, a exemplo de outros grandes sucessos como "The Sopranos" ("A Família Soprano").

Glamourosa crônica de Manhattan, construída por meio das histórias de mulheres profissionalmente realizadas e que não buscavam a todo custo constituir família, as seis temporadas de "Sex and The City", seguidas de dois filmes, tornaram-se um fenômeno: em Nova York, agora os turistas podem visitar os lugares emblemáticos da série, cujas tendências de vestuário também alimentaram sites e revistas de moda.

“Acho que o que 'Sex and the City' trouxe para as mulheres é realmente uma mensagem do feminismo, que fala da importância de ser independente, de ser financeiramente independente e de buscar ser você mesma, de tentar se tornar o seu próprio 'Mr Big' ao invés de buscar se casar com um 'Mr Big' ", explicou à agência AFP a romancista e jornalista norte-americana Candace Bushnell, cujas crônicas no New York Observer, então no livro de 1996, teriam inspirado a série no início.

Nesta semana, a autora apresentou nos palcos de Nova York seu último show, “Ainda existe sexo na cidade”, "Is there still sex in the city", num trocadilho com o nome da série famosa.

Dez novos episódios

Nos dez novos episódios que vão ao ar na HBO Max nesta quinta-feira, as quatro amigas agora são apenas três, Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) e Miranda Hobbes (Cynthia Nixon): a personagem de Samantha Jones (Kim Cattrall), conhecida por suas réplicas cult sobre sexo e homens, foi retirada do elenco. Os primeiros episódios foram escritos e dirigidos por Michael Patrick King, que trabalha com o grupo desde o início da série.

De acordo com a HBO Max, "a vida e a amizade são ainda mais complicadas aos 50 anos". “Não tentamos dizer, 'Olha, elas estão mais maduras, mais inteligentes'”, declarou Sarah Jessica Parker ao jornal The New York Times.

Um trailer mostra Carrie, agora casada, apresentando podcasts de sexo, e revela novos personagens interpretados por atrizes negras e latinas (Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman e Sara Ramirez), em "uma cidade que se reinventa".

