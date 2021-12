Entre expectativa e críticas, Houellebecq lança novo romance político de antecipação na França

O timing do premiado escritor Michel Houellebecq, considerado o maior romancista francês contemporâneo, parece sempre afinado com seu tempo. Depois de "Submissão" (2015), onde o autor descreve a ascensão de um presidente francês muçulmano, lançado no dia do atentado na sede do jornal Charlie Hebdo, e "Serotonina" (2019), que preconizava um antidepressivo mágico para tempos perversos, "Anéantir", que pode ser traduzido como "Aniquilar", imagina agora uma campanha presidencial na França de 2027.

Para coroar mais um ano pandêmico no Hexágono, forma geométrica através da qual os franceses gostam de identificar seu país, nada como um bom, duro e melancólico romance de Michel Houellebecq, entre um teste de coronavírus e uma champanhe distópica, no meio de poucos ou nenhum amigo, nas temperaturas estranhamente agradáveis deste inverno francês. Entre thriller filosófico e ficção de mistério, as mais de 700 páginas do oitavo romance de Houellebecq abrem-se lentamente, dentro de "enormes cubículos de vidro e aço", onde "especialistas em segurança examinam ataques cibernéticos", intrigados com um conjunto de figuras geométricas e símbolos esotéricos que o escritor reproduz, no início do romance.

A cena se passa em Paris no final de 2026, mas poderia ser em qualquer lugar do mundo: a vibração que emana das linhas sempre aparentemente gélidas do escritor francês ecoam as de um filme de suspense norte-americano. Um político se estabelece no centro da intriga, o "Ministro da Economia e Finanças", predestinado a ser presidente da República. E alguma semelhança com a França e a trajetória de Emmanuel Macron não será mera coincidência. Pelo menos, nunca o é, nas páginas sorrateiras dos romances do autor multipremiado, e traduzido no Brasil pela Cia das Letras.

Embora situado no mundo da política parisiense, Houellebecq pondera questões importantes em "Anéantir", como a morte, como lidamos com questões de saúde e o significado de fazer parte de uma sociedade que vive em grande parte sem o lastro espiritual fornecido pela religião. Embora o autor francês tenha se construído como escritor à base de personagens frequentemente niilistas e obcecados por sexo em livros como "Atomizado" ou "Plataforma", a última obra deste enfant terrible da literatura francesa contém traços de amor, e até de esperança. "Não há necessidade de se celebrar o mal para ser um bom escritor", declarou Michel Houellebecq ao jornal Le Monde nesta quinta-feira (30).

Elegia do dissenso

Incensado pelo jornal Libération ("livro sublime que oscila entre o trágico e a ironia sem perder a esperança") e demolido pela crítica da revista Nouvel Obs ("bocejamos entre uma página e outra desse 'Código Da Vinci' à base de morfina"), ou ainda ocupando toda a capa do tradicional jornal Le Figaro desta quinta-feira, "Anéantir" chega às livrarias francesas em uma primeira tiragem de 300.000 cópias na primeira semana de 2022 já revestido da matéria-prima que o famoso escritor, acusado algumas vezes de racista e misógino, domina tão bem: a polêmica e o dissenso. Como na maioria de suas obras anteriores, não existe "redenção" ou "catarse", a não ser aquelas que emergem da ironia fulgurante da pluma houellebecquiana.

O autor francês provou com "Submissão", em 2015, que adora os romances de antecipação, ao imaginar a eleição de um presidente da República muçulmano. A publicação do livro coincidiu com o atentado cometido por dois jihadistas contra o jornal satírico Charlie Hebdo, que deixou 12 mortos em Paris, entre eles seu amigo pessoal, o economista Bernard Maris, executado sumariamente junto com os outros cartunistas e equipe na sede da publicação. Uma semana depois dos ataques em Paris, Michel Houllebecq, que havia interrompido voluntariamente a divulgação do livro, afirmou ao jornal italiano Il Corriere della Sera que nada mais seria "como antes". Mas o marketing macabro que parece acompanhar seus últimos livros não pára por aí: em “Plataforma”, lançado alguns dias antes do atentado de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, um nostradâmico Houellebecq faz menção, no capítulo final, a um ataque de islâmicos radicais.

"Magnífico animal político"

Jamais citado em "Anéantir", o atual presidente francês, Emmanuel Macron, é facilmente reconhecível quando um assessor de comunicação o descreve como "um magnífico animal político", sempre muito animado "desde o início de sua ascensão meteórica". Ele governou um país "em declínio", atormentado pela desigualdade, pela morte lenta de pequenas cidades e áreas rurais e pelo desemprego persistente. “A distância entre as classes dominantes e a população atingiu um nível sem precedentes”, alarma-se o narrador.

Em 2027, a esquerda quase não existe, o partido nacional de extrema direita Reunião Nacional - presidido hoje por Marine Le Pen - ainda é forte no primeiro turno, mas se embaralha no segundo, enquanto a extrema direita de Éric Zemmour, que está sacudindo a campanha presidencial deste ano, atrai apenas ódio ou admiração. Elementos que parecem remeter diretamente a 2022. Mas o novo romance político de Houellebecq põe no centro da narrativa o Ministro da Economia Bruno Juge, e seu conselheiro especial, Paul Raison. Raison, um homem de 49 anos, servidor do Estado e da maioria presidencial, de ânimo sereno embora mergulhado numa crise conjugal sem fim, desiludido com o seu fatalismo e com a sua predileção consciente pelo conforto burguês, é o protagonista do romance.

No novo romance de Houellebecq, em 2027 Jean-Marie Le Pen ainda está vivo, com quase 99 anos, e sua filha Marine cede lugar a uma candidata mais jovem do que ela para as eleições presidenciais [a sobrinha dissidente Marion Maréchal Le Pen?]. O aquecimento global torna os verões muito longos. O terrorismo islâmico é muito menos ameaçador em território francês, e outros movimentos o suplantaram no quesito violência política.

Eutanásia e fim de vida

Mas "Aniquilar", que surge em meio ao ressurgimento da pandemia de Covid-19, é acima de tudo um grande romance sobre questões de saúde, medicina e sobre o fim de vida. O narrador se vê subjugado pela questão da morte em nossas sociedades ocidentais: como a colocamos de lado, como vivenciamos a de nossos entes queridos, como apreendemos o que virá depois dela. Sempre polêmico, Houellebecq se posiciona mais uma vez contra a eutanásia.

Os temas acima acabam alcançando o protagonista Paul Raison, que se contentava em viver sem fé, sem questionamentos espirituais, e que sente o vazio deixado pelo "colapso do Cristianismo". Eles oferecem ao romance um final sublime e lírico em que a intriga política desaparece e dá vazão a toda a potência da prosa de Michel Houellebecq, entre provocação e ficção.

(Com AFP)

