Warner Music adquire catálogo total das obras de David Bowie em transação milionária

A empresa Warner Chappell Music anunciou nesta segunda-feira (3) que comprou os direitos de todo o repertório do artista britânico David Bowie (1947-2016) por mais de US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão), o último episódio, de acordo com a imprensa especializada, de uma série de grandes aquisições de catálogos de gigantes da música, que se tornaram ativos atraentes no mercado mundial.

Desde o primeiro álbum "David Bowie", de 1967, até a obra póstuma "Toy", lançada em novembro de 2021, "o acordo histórico inclui toda a obra de Bowie", ou seja, os 26 álbuns gravados durante a vida do artista.

E centenas de canções, incluindo as lendárias "Space Oddity", "Ziggy Stardust", "Heroes" ou "Let's Dance", disse a Warner Chappell Music em um comunicado.

A subsidiária do grupo norte-americano Warner Music, um dos três "maiores" da indústria musical, junto com a Sony e a Universal, não especifica um valor, que ultrapassaria US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão), de acordo com o site Variety.

Bowie, um dos artistas mais influentes do século 20

Pioneiro do glam-rock, capaz de criar universos únicos com seus personagens como Major Tom e Ziggy Stardust, David Bowie continua sendo um dos músicos mais influentes do século 20.

O acordo com os herdeiros de Bowie, a megatransação significa que a Warner passou a deter, a partir de agora, todo o catálogo do artista, como compositor e cantor, enquanto a banda já administrava seu catálogo de faixas gravadas.

Esta transação é o último episódio de uma longa série de recompras de catálogos de artistas mortos ou vivos, mas considerados atemporais, que se tornaram ativos valiosos, especialmente com a revolução do streaming.

Bruce Springsteen vendeu seu repertório para a Sony em meados de dezembro por uma soma estimada em meio bilhão de dólares. Antes dele, Tina Turner, Neil Young e Bob Dylan haviam concluído acordos semelhantes.

Esses catálogos agora são estoques estáveis ​​e rendem lucros para grandes grupos da indústria musical, bem como de fundos de investimento.

"Todos nós da Warner Chappell estamos imensamente orgulhosos de que os herdeiros de David Bowie nos escolheram para cuidarmos de um dos catálogos mais inovadores, influentes e duradouros da história da música", disse Guy Moot, chefe do WCM, em um comunicado .

"Estas não são apenas canções extraordinárias, mas marcos que mudaram o curso da música contemporânea para sempre."

Os proprietários dos direitos de publicação de uma música recebem uma parcela em vários cenários, incluindo reprodução de rádio e streaming, vendas de álbuns e uso em publicidade e filmes. Os direitos de gravação regem a reprodução e distribuição.

A Warner Music Group tem lidado com grande parte do catálogo de gravações de Bowie desde 2013, adicionando no ano passado suas gravações de 2000 a 2016 ao patrimônio da empresa.

O anúncio vem dias antes do aniversário de Bowie em 8 de janeiro, quando ele faria 75 anos, bem como no sexto aniversário de sua morte, em 10 de janeiro.

