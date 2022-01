Restrições sanitárias geram queda de 70% das visitas no museu do Louvre em 2021

Pirâmide diante do Museu do Louvre, que registrou uma queda nas visitas por causa da pandemia. AFP - JULIEN DE ROSA

Texto por: RFI 3 min

O museu do Louvre, o maior do mundo, registrou uma queda 70% no número de visitantes em 2021 em relação a 2019, um ano antes do início da pandemia. A instituição cultural parisiense já havia encerrado o ano de 2020 com um balanço similar.