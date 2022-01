Hollywood perde Sidney Poitier, primeiro ator negro a ganhar um Oscar

Sidney Poitier, o primeiro grande astro negro de Hollywood, morreu aos 94 anos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (7) pelo vice-primeiro-ministro das Bahamas, onde o ator vivia. Ele marcou a história do cinema ao se tornar, em 1964, o primeiro afro-americano a ganhar o Oscar por sua atuação em "Uma Voz na Sombras".

Publicidade Leia mais

Poitier abriu várias portas contra a discriminação durante sua carreira. Graças aos seus papéis, o público pôde ver negros representados na posição de médicos ("O Ódio É Cego" - 1950), engenheiros, professores ("Ao Mestre com Carinho" - 1967), ou policiais ("No calor da noite" - 1967).

Aos 37 anos, quando recebeu o Oscar, ele era o único astro negro de Hollywood. "A viagem foi longa para chegar aqui", disse emocionado ao receber a estatueta de melhor ator.

Logo depois, em "Adivinhe Quem Vem Para Jantar" em 1967, ele interpretou o noivo de uma jovem burguesa branca que o apresenta a seus pais, um casal de intelectuais interpretados por Spencer Tracy e Katharine Hepburn, que acreditam ter a mente aberta. O encontro é um choque, e o resultado é um dos principais filmes sobre o racismo da época.

Na época em que o filme foi rodado, o casamento entre pessoas brancas e negras ainda era proibido em 17 estados norte-americanos.

Ativistas da causa negra, no entanto, criticaram duramente Sidney Poitier por ter aceitado esse papel de médico de renome internacional, que não correspondia à realidade da discriminação sofrida por seus pares. "Na época, (...) eu encarnava as esperanças de todo um povo. Não tinha controle sobre o conteúdo dos filmes (...) mas podia recusar um papel, o que fiz muitas vezes", declarou o ator em sua autobiografia "This Life".

Falta de representatividade

A falta de diversidade e de representatividade na indústria cinematográfica mundial mudou pouco desde o Oscar de Poitier. O assunto chegou a provocar um movimento de boicote à Academia em edições mais recentes da premiação.

Em 2002, Sidney Poitier recebeu um Oscar pela sua carreira. Neste mesmo ano, Halle Berry se tornou a primeira mulher negra a levar a estatueta de melhor atriz. Ao ser pressionada pelos organizadores para concluir o seu longo e emocionado discurso, ela disse, sob os olhos admirativos de Poitier : “levou 74 anos para isso acontecer e vou aproveitar este momento”.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro