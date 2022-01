Morte “besta” de ator prodígio em pista de esqui deixa cinema francês em choque

Imprensa francesa destaca a morte do ator Gaspard Ulliel, ocorrida na quarta-feira (19) após um acidente em uma pista de esqui. © Fotomontagem RFI/ Adriana de Freitas

Texto por: RFI 2 min

O “rosto de anjo” do ator Gaspard Ulliel estampa as capas dos jornais franceses desta quinta-feira. O artista, duas vezes recompensado com o prêmio César, o Oscar francês, morreu nesta quarta-feira aos 37 anos, depois de sofrer um grave acidente ao praticar esqui nos Alpes franceses.