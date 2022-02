“É um sentimento de alegria”: Berlinale retoma formato presencial, com seis filmes brasileiros em mostras paralelas

Com muita pompa, mas também máscaras e distanciamento físico, a 72ª Berlinale – o Festival Internacional de Cinema de Berlim – foi inaugurada na noite desta quinta-feira (10) na capital alemã. Seis produções brasileiras competem em mostras paralelas do evento, que conta também com o diretor cearense Karim Aïnouz no júri oficial.

Daniella Franco, enviada especial da RFI a Berlim

“É um sentimento de alegria, de que conseguimos”, afirmou a diretora-executiva do festival, Mariette Rissenbeek, no tapete vermelho da Berlinale. Esse foi o tom durante toda a cerimônia de abertura do evento, que exaltou a importância da cultura e do cinema em tempos de pandemia de Covid-19.

“Parece que foi ontem que estávamos nesse mesmo palco, felizes. Nos dissemos adeus, au revoir, auf wiedersehen, arrivederci e algo aconteceu, não apenas para nós, mas para o mundo inteiro”, disse o diretor artístico da Berlinale, Carlo Chatrian, diante de um teatro parcialmente ocupado.

Para ele, o cinema é uma forma de dar seguimento à vida das pessoas. “A pandemia continua, e ainda não sabemos por quanto tempo. Sabemos que temos que ser cuidadosos, usar máscara, nos comportar, mas talvez seja o momento de trazer de volta algo que perdemos. É hora de voltar à realidade”, reiterou.

Uma realidade ainda longe do ideal. Não é à toa que a 72ª Berlinale tem um formato enxuto, com participação reduzida, limite de público nos cinemas e eventos e cerimônia de abertura com pouquíssimos convidados. A organização exige de todos a vacinação completa anticovid, além da obrigação de apresentação de um teste negativo a doença para frequentar os espaços do evento.

Oficialmente, o festival é realizado de 10 a 20 de fevereiro, mas as projeções para jornalistas e representantes da indústria cinematográfica foram reduzidas a sete dias. Já o público terá acesso às exibições apenas durante quatro dias.

Ao contrário de vários países europeus, a Alemanha ainda não flexibilizou suas regras sanitárias. A realização do festival em formato presencial – depois de uma edição online 2021 – foi criticada por parte da opinião pública. Eventos de grande porte ainda não estão sendo realizados na Alemanha, mas as autoridades sanitárias e a organização do festival prometem que o rígido esquema determinado para a realização da 72ª. Berlinale garantirá a segurança e a saúde dos participantes e do público.

15 filmes na competição principal e brasileiros nas mostras paralelas

No total, 15 filmes de 18 países competem na mostra principal. Entre eles, “Avec Amour et Acharnement”, da diretora francesa Claire Denis, e “Call Jane“, da cineasta americana Phyllis Nagy, e "Leonora addio", do italiano Paolo Taviani.

O longa “Peter von Kant”, do francês François Ozon, um remake do clássico de Rainer Werner Fassbinder, foi selecionado para dar a largada do festival. A Berlinale também homenageia neste ano a atriz francesa Isabelle Huppert, que receberá um Urso de Ouro honorário pelo conjunto de sua obra.

O Brasil está representado por seis produções. “Fogaréu”, de Flávia Neves, compete na mostra Panorama; “Manhã de Domingo”, de Bruno Ribeiro, concorre ao prêmio de melhor curta; “Três Tigres Tristes”, de Gustavo Vinagre, e “Mato Seco em Chamas”, de Adirley Queirós e Joana Pimenta, estão na seção Fórum; “O Dente do Dragão”, de Rafael Castanheira Parrode e “Se hace camino al andar”, de Paula Gaitán são exibidos na mostra Forum Expanded.

O júri é presidido pelo norte-americano M. Night Shyamalan. Entre os jurados, está o cineasta cearense Karïm Ainouz. Durante a cerimônia de abertura, sua carreira foi destacada.

“Em 2002, seu primeiro longa, ‘Madame Satã’, foi lançado em Cannes. Os filmes do diretor brasileiro também foram exibidos na Berlinale, como ‘Praia do Futuro’, em 2014. Em 2018, seu documentário ‘THF: Aeroporto Central’, filmado em Berlim, participou da mostra Panorama, recebendo o prêmio da Anistia Internacional”, destacou a apresentação do evento.

