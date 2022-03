Festival de Cannes será presidido pela primeira vez por uma mulher

A partir de julho, o Festival de Cannes, um dos principais festivais internacionais de cinema, será presidido por uma mulher. A advogada alemã Iris Knobloch, ex-diretora da WarnerMedia na França, vai substituir o francês Pierre Lescure, que comandava a premiação desde 2014.

A escolha da primeira mulher para a presidência do festival foi anunciada na quarta-feira (23), após a votação secreta dos membros do conselho de administração. O mandato é de três anos: Knobloch ficará à frente do festival durante as edições de 2023, 2024 e 2025.

Le Conseil d’Administration de l’Association Française du Festival International du Film porte à la présidence du Festival de Cannes Madame Iris Knobloch. Première femme à ce poste, elle prendra ses fonctions le 1er juillet pour un mandat de 3 ans.

Conflito de interesse

O perfil executivo da alemã difere daquele dos presidentes anteriores do festival, homens franceses fortemente ligados à indústria cinematográfica, como o crítico de cinema Gilles Jacob e o ex-diretor da produtora Canal+, Pierre Lescure.

Knobloch trabalhou por onze anos na Warner Bros em Los Angeles e em Londres, antes de assumir a presidência da filial francesa de 2006 a 2020 e, na sequência, de outros países da Europa. Desde julho de 2021, a alemã assumiu como CEO de uma empresa de compras de empresas de entretenimento, a I2PO.

A candidatura dela, defendida pelo Ministério da Cultura, segundo o jornal Le Monde, foi atacada por sindicatos da categoria por um possível conflito de interesse. Em sua defesa, Iris Knobloch citou o cineasta François Truffaut e lembrou que a Warner financiou nos últimos anos várias produções realizadas na França.

Frequentadora habitual de Cannes, a alemã esteve na cidade costeira ao lado de artistas como Clint Eastwood ("Os Imperdoáveis"), Michel Hazanavicius ("O Artista") e Woody Allen.

Seleção oficial sai em abril

Após o anúncio do nome da futura presidente do festival, a atenção está agora voltada para a seleção oficial da 75ª edição do festival, que deve ser anunciada em 14 de abril por Thierry Frémaux.

Até o momento, muito pouco se sabe sobre o evento, que acontece entre 17 e 28 de maio deste ano. A única certeza até o momento é a apresentação de "Top Gun Maverick", com Tom Cruise, mas a composição do júri do festival segue um mistério.

Com informações da AFP

